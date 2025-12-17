Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Μπλόκα από τους Γάλλους αγρότες κατά της συμφωνίας ΕΕ και Mercosur: Παρίσι και Ρώμη θέλουν να καθυστερήσει η ψήφιση
Ανησυχούν ότι η Ευρώπη θα πλημμυρίσει φτηνά προϊόντα από την Νότια Αφρική χωρίς το ευρωπαϊκό πλαίσιο ελέγχων
Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία ξεκίνησαν προ ημερών με αφορμή την εντολή των Αρχών για σφαγή των βοοειδών που πάσχουν από οζώδη δερματίτιδα. Η ασθένεια δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, συνίσταται όμως η θανάτωση του ζώο που πάσχει.
Η σύσταση της κυβέρνησης ήταν η θανάτωση όλων των ζώων του κοπαδιού και όχι μόνο όσων ασθενούν.
Το κύμα των διαμαρτυριών κόπασε όταν η κυβέρνηση υποσχέθηκε να αυξήσει τον εμβολιασμό των βοοειδών για να περιορίσει την επιδημία.
Ωστόσο, στην πορεία τέθηκε το ευρύτερο ζήτημα της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου Mercosur μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Νότιας Αμερικής, για την οποία οι αγρότες στη Γαλλία, όπως και σε άλλες χώρες ζητούν να απορριφθεί ή έστω να τροποποιηθεί σημαντικά.
Η συνομοσπονδία ενώσεων αγροτών FNSEA, η μεγαλύτερη αγροτική ένωση της Γαλλίας, κάλεσε σε νέες διαμαρτυρίες την Πέμπτη, με τους αγρότες να σχεδιάζουν πορεία με τα τρακτέρ τους προς τις Βρυξέλλες.
🔴 #DNC – LA MOBILISATION PREND DE L’AMPLEUR : LA FRANCE AGRICOLE EST DEBOUT ! Blocages, rassemblements, actions symboliques : partout sur le territoire, les agriculteurs se lèvent pour défendre leur métier, leurs élevages et l’avenir de l’agriculture française. Au départ,… pic.twitter.com/fWwplIrcD7— Coordination Rurale (@coordinationrur) December 17, 2025
Θα παραμείνουμε στους δρόμους μέχρι τα Χριστούγεννα, αν χρειαστεί, δήλωσε ομάδα αγροτών στο ICI France.
Les blocages se répandent comme une tache d’huile, sur l’A43 vers Bourgoin-Jallieu (38) et vers Avignon, où les agriculteurs du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône convergent vers Bonpas. pic.twitter.com/7Tcs3VsaFz— Baudouin Wisselmann (@Baudouin_wissel) December 17, 2025
🚧🇫🇷 ALERTE INFO - De nombreux BCLOAGES d’autoroutes sont en cours dans toute la France, notamment sur l’A9 : blocage au PÉAGE A9 CROIX SUD à NARBONNE, et sur l’A43 où les AGRICULTEURS ISÉROIS poursuivent leur mobilisation. pic.twitter.com/GZEaJiH4e0— Prem's (@PremsNews) December 17, 2025
Les agriculteurs sont toujours mobilisés contre la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire. Les blocages d'autoroutes, de routes et d'axes ferroviaires se poursuivent. →https://t.co/xHa6KJT15X pic.twitter.com/Bfz5G82lO3— Le Figaro (@Le_Figaro) December 17, 2025
Στο πλευρό των αγροτών η κοινή γνώμη
H τελευταία δημοσκόπηση της Elabe για το BFMTV, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη, δείχνει ότι σχεδόν 6 στους 10 Γάλλους (συγκεκριμένα το 58%) εγκρίνουν τον αποκλεισμό δρόμων σε ένδειξη αντίθεσης στην πολιτική του κράτους, η οποία αφορά τη σφαγή όλων των ζώων σε ένα μολυσμένο κοπάδι και όχι μόνο εκείνων που είναι άρρωστα. Πάντως οι απόψεις διίστανται σχετικά με τη μέθοδο: το 50% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το Κράτος ενεργεί «υπερβολικά», το 36% «αναλογικά» και το 13% «ανεπαρκώς».
Η αντίληψη περί υπερβολικής στρατηγικής είναι διαδεδομένη σε αγροτικούς δήμους (56%) και πολιτικά μεταξύ των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού (70%) της Λεπέν.
Σε κάθε περίπτωση κορυφαίες ενώσεις αγροτών στη Γαλλία δηλώνουν ότι οι διαμαρτυρίες θα ενταθούν εάν η ΕΕ υιοθετήσει τη συμφωνία.
Οι αγρότες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα πλημμυρίσει την ΕΕ με φθηνά προϊόντα από τη Νότια Αμερική, τα οποία δεν υπόκεινται στον ίδιο βαθμό ρύθμισης με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να εισάγονται σπαρτά, κρέας και συστατικά που περιέχουν φυτοφάρμακα απαγορευμένα στην ΕΕ ή που προέρχονται από καταστραμμένα τροπικά δάση, σε τιμές χαμηλότερες από αυτές που μπορούν να αντέξουν οι Ευρωπαίοι αγρότες.
Mobilisation des agriculteurs en cours dans plusieurs régions contre la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse. Blocages sur autoroutes (A61, A63, A75, A9...), routes nationales et lignes ferroviaires. Perturbations trafic importantes, notamment Sud-Ouest et Occitanie. pic.twitter.com/EqcEgNpiB7— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) December 16, 2025
Γαλλία και Ιταλία αντιδρούν στη συμφωνία με τη MercosurΗ ψηφοφορία για τη συμφωνία με το μπλοκ της Mercosur είχε προγραμματιστεί για το τέλος της εβδομάδας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επρόκειτο να ταξιδέψει στη Βραζιλία για να υπογράψει τη συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε πριν από ένα χρόνο μετά από δεκαετίες διαπραγματεύσεων με την Αργεντινή, τη Βολιβία, τη Βραζιλία, τη Παραγουάη και την Ουρουγουάη.
Παρά ταύτα, σήμερα, Τετάρτη, η Γαλλία και η Ιταλία ζήτησαν την αναβολή της ψηφοφορίας για το 2026. Στη συμφωνία αντιτίθενται ακόμη η Ουγγαρία και άλλη μία αγροτική δύναμη, η Πολωνία.
Αντίθετα, η Γερμανία, η Ισπανία και οι σκανδιναβικές χώρες υποστηρίζουν ότι η συμφωνία θα βοηθήσει τις εξαγωγές που έχουν πληγεί από τους αμερικανικούς δασμούς και θα μειώσει την εξάρτηση από την Κίνα, παρέχοντας παράλληλα πρόσβαση σε ορυκτά.
Η Γαλλία επιθυμεί αυστηρότερα πλαίσια, μεταξύ τους και ρήτρες που απαιτούν τα προϊόντα της Mercosur να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων και χλωρίου, καθώς και αυστηρότερους ελέγχους ασφάλειας των τροφίμων.
Αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα είναι «πολύ αυστηρός» όσον αφορά τις γαλλικές απαιτήσεις, δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μωντ Μπρεζόν. Ο πρόεδρος πιστεύει ότι «δεν υπάρχει επαρκής σαφήνεια σχετικά με τις τρεις προϋποθέσεις που απαιτεί» η Γαλλία: «αντίστοιχα μέτρα, ρήτρα διασφάλισης και έλεγχοι», πρόσθεσε η ίδια.
Την ίδια ώρα, αξιωματούχοι από τη Λατινική Αμερική έχουν αρχίσει να δείχνουν ανυπομονησία, με έναν Βραζιλιάνο αξιωματούχο να προειδοποιεί ότι είναι «τώρα ή ποτέ».
Τι ζητά το ΕυρωκοινοβούλιοΠαράλληλα και το Ευρωκοινοβούλιο ζητά ρήτρες για την προστασία της αγροτικής παραγωγής
Οι ευρωβουλευτές σε ψήφισμα με ευρύτατη πλειοψηφία (431 ψήφοι υπέρ, 161 κατά και 70 αποχές) ζητούν τη θέσπιση ρήτρας διασφάλισης στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, με στόχο την αποτροπή ζημιών στον γεωργικό τομέα της Ευρώπης από εισαγωγές από χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Το σχέδιο κανονισμού καθορίζει πώς η ΕΕ θα μπορεί να αναστέλλει προσωρινά τις δασμολογικές προτιμήσεις για εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων προϊόντων (όπως τα πουλερικά ή το βόειο κρέας) από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, εφόσον κριθεί ότι οι εισαγωγές αυτές πλήττουν τους παραγωγούς της ΕΕ.
Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνά την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας όταν οι εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 5% σε διάστημα τριών ετών (αντί για όριο 10% ετησίως, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής). Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης ταχύτερες έρευνες (αποτελέσματα σε τρεις μήνες αντί έξι και σε δύο μηνών αντί τεσσάρων για ευαίσθητα προϊόντα), ώστε τα μέτρα διασφάλισης να μπορούν να εφαρμόζονται πιο γρήγορα.
Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ακόμη ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή «υποχρέωσης αμοιβαιότητας», βάσει της οποίας οι χώρες της Mercosur θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ.
