Στη Βουλγαρία ανεξάρτητος δικαστής, ανακρίνει τον ιδιοκτήτη του πλοίου Rhosus για την φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού

Ο Τάρεκ Μπιτάρ ξεκίνησε και πάλι στις αρχές του έτους την έρευνα για την υπόθεση την οποία είχε διακόψει τον Ιανουάριο 2023 προσκρούοντας στην εχθρότητα μεγάλου μέρους της πολιτικής τάξης, ιδίως της Χεζμπολάχ, η οποία τον κατηγορούσε για μεροληψία, πριν διωχθεί για απείθεια