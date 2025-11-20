Η ΕΕ κάνει σκόντο στη Βρετανία για το SAFE: Ρίχνει στο 1/3 το ποσό που της ζητάει για να της δώσει πρόσβαση
Η ΕΕ κάνει σκόντο στη Βρετανία για το SAFE: Ρίχνει στο 1/3 το ποσό που της ζητάει για να της δώσει πρόσβαση
Οι έντονες αντιδράσεις του Λονδίνου υποχρέωσαν την ΕΕ να υποχωρήσει από τα αρχικά 6,7 δισ. ευρώ που ζητούσε - Μέχρι πρότινος, η Βρετανία δεν ήταν πρόθυμη να δώσει πάνω από 75 εκατ. ευρώ για το SAFE
Την καταβολή ποσού που αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ προτείνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο για να του δώσει πρόσβαση στον αμυντικό του μηχανισμό (SAFE).
Με την πρόταση αυτή, η Ένωση μείωσε κατά περισσότερο από τρεις φορές τις αρχικές της απαιτήσεις (ανέρχονταν σε 6,7 δισ. ευρώ) για την πρόσβαση στο αμυντικό ταμείο του μπλοκ (ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι περίπου 140 δισ. ευρώ), σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Ωστόσο, ακόμα και με αυτή τη μείωση, το νέο ποσό που προκύπτει, παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τις προσδοκίες του Λονδίνου, το οποίο δεν έδειχνε διατεθειμένο - μέχρι σήμερα - να καταβάλει περισσότερα από 75 εκατομμύρια ευρώ. Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στους Times, χαρακτήρισε το αρχικό ποσό των 6,7 δισ. ευρώ ως «εντελώς γελοίο» και προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμφωνήσει για την πρόσβαση μιας από τις κεντρικές χώρες του ΝΑΤΟ στο ταμείο θα αποτελούσε «ντροπή».
Από την πλευρά του, το Λονδίνο είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το αρχικό ποσό, υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά υψηλό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, δήλωσε πριν μερικές ημέρες ότι η χώρα του επιθυμεί να συμμετάσχει στον αμυντικό μηχανισμό της ΕΕ, αλλά «όχι με οποιοδήποτε κόστος».
Ειδήσεις σήμερα
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαμαντή, όσο κι αν με πονάει που φεύγεις, σε ευχαριστώ - Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω
Για πλημμελήματα η δίωξη στη Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ - Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο
Όλα τα μέτρα για μισθούς, φόρους και συντάξεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026 - Δείτε λίστα και πίνακες
Με την πρόταση αυτή, η Ένωση μείωσε κατά περισσότερο από τρεις φορές τις αρχικές της απαιτήσεις (ανέρχονταν σε 6,7 δισ. ευρώ) για την πρόσβαση στο αμυντικό ταμείο του μπλοκ (ο συνολικός του προϋπολογισμός είναι περίπου 140 δισ. ευρώ), σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Ωστόσο, ακόμα και με αυτή τη μείωση, το νέο ποσό που προκύπτει, παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τις προσδοκίες του Λονδίνου, το οποίο δεν έδειχνε διατεθειμένο - μέχρι σήμερα - να καταβάλει περισσότερα από 75 εκατομμύρια ευρώ. Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος μίλησε ανώνυμα στους Times, χαρακτήρισε το αρχικό ποσό των 6,7 δισ. ευρώ ως «εντελώς γελοίο» και προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμφωνήσει για την πρόσβαση μιας από τις κεντρικές χώρες του ΝΑΤΟ στο ταμείο θα αποτελούσε «ντροπή».
Από την πλευρά του, το Λονδίνο είχε ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το αρχικό ποσό, υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά υψηλό και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, δήλωσε πριν μερικές ημέρες ότι η χώρα του επιθυμεί να συμμετάσχει στον αμυντικό μηχανισμό της ΕΕ, αλλά «όχι με οποιοδήποτε κόστος».
Ειδήσεις σήμερα
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Διαμαντή, όσο κι αν με πονάει που φεύγεις, σε ευχαριστώ - Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω
Για πλημμελήματα η δίωξη στη Ματσούκα που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πινακίδες και πάνω από το όριο ταχύτητας και αλκοόλ - Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο
Όλα τα μέτρα για μισθούς, φόρους και συντάξεις που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός 2026 - Δείτε λίστα και πίνακες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα