Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί εξαιτίας ανατροπής σκάφους στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας
Άλλοι τέσσερις επιβαίνοντες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ένας ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται σχετικά με την υπόθεση
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σκάφος, που φέρεται να μετέφερε παράτυπους μετανάστες, ανετράπη στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.
Άλλοι τέσσερις επιβαίνοντες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ένας ύποπτος συνελήφθη και ανακρίνεται σχετικά με την υπόθεση.
Αρκετοί διασωθέντες δήλωσαν πως είναι Μεξικανοί, η υπηκοότητα άλλων παραμένει αδιευκρίνιστη.
«Τα πληρώματά μας και εκείνα συνεργαζόμενων υπηρεσιών ανταποκρίθηκαν αμέσως, ωστόσο το περιστατικό καταδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχουν αλλοδαποί που επιχειρούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες διά θαλάσσης με επικίνδυνα σκάφη», δήλωσε ο Ρόμπερτ Τάκερ, επικεφαλής της Ακτοφυλακής στο Σαν Ντιέγκο.
Χιλιάδες παράτυποι μετανάστες επιδιώκουν να φθάσουν στις ΗΠΑ μέσω Μεξικού, σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τη φτώχεια, τη βία και πολιτικές κρίσεις στις πατρίδες τους. Κάθε χρόνο εκατοντάδες χάνουν τη ζωή τους στην επικίνδυνη χερσαία διαδρομή προς τον βορρά, ενώ έχουν αυξηθεί επίσης οι παράτυποι μετανάστες που επιχειρούν να φθάσουν στις ΗΠΑ διά θαλάσσης, με υπερφορτωμένα και επικίνδυνα σκάφη.
