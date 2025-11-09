Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Η στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου στο Νταγκεστάν που στοίχισε τη ζωή σε 4 στελέχη της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας
Ο πιλότος προσπάθησε αρχικά να το προσγειώσει σε μια παραλία, όμως τελικά το Ka-226 κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή
Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε χωριό στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας. Το ελικόπτερο Ka-226 με τα στελέχη της KEMZ - εταιρείας που περιλαμβάνεται στη λίστα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν δύο ακόμη.
A Ka-226 helicopter crashed in Achi-Su, Dagestan, killing five people. pic.twitter.com/IeRqeqnfXc— Clash Report (@clashreport) November 8, 2025
Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πιλότος του ελικοπτέρου επιχείρησε να το προσγειώσει σε παραλία. Η ουρά του ακούμπησε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα μέρος της. Ο πιλότος προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο και να απογειωθεί ξανά, ωστόσο το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πάνω σε κατοικία κοντά στο χωριό Ατσι-Σου.
Σε άλλο βίντεο φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που κατέστρεψαν ολοσχερώς το παραθαλάσσιο σπίτι. Άλλα πλάνα δείχνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης, όταν το ελικόπτερο διαπερνά τη στέγη του κτιρίου και τυλίγεται αμέσως στις φλόγες.
Σύμφωνα με το Nexta, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από «τεχνική βλάβη», χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Victims of Dagestan helicopter crash were defense industry workers— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 7, 2025
The four people killed in the Ka-226 crash in Achi-Su were employees of the Kizlyar Electromechanical Plant, a Russian military enterprise producing missile suspension and launch systems. The helicopter,… pic.twitter.com/GpV7yPAuAP
A Russian Ka-226 helicopter has crashed in Dagestan. Early media reports inform that seven people were on board. Among the passengers was Akhmat Akhmatov, an executive at the company and the son of the general director of JSC “Kizlyar Electromechanical Plant" pic.twitter.com/J2DwzCcNyy— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) November 7, 2025
Η Kizlyar Electromechanical Plant, που εδρεύει στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν, ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσίας, κατασκευάζει εξοπλισμό αεροσκαφών και συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό. Το 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε επιβάλει κυρώσεις στην εταιρεία, χαρακτηρίζοντάς την «υπεύθυνη για την υλική υποστήριξη ενεργειών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας».
Το δυστύχημα, που έχει χαρακτηριστεί «σοβαρό αεροπορικό συμβάν» από τις ρωσικές αρχές, έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας της Ρωσίας (Rosaviatsia), η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια.
