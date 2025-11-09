Η στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου στο Νταγκεστάν που στοίχισε τη ζωή σε 4 στελέχη της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας
Η στιγμή της συντριβής ελικοπτέρου στο Νταγκεστάν που στοίχισε τη ζωή σε 4 στελέχη της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο πιλότος προσπάθησε αρχικά να το προσγειώσει σε μια παραλία, όμως τελικά το Ka-226 κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή

Ο πιλότος προσπάθησε αρχικά να το προσγειώσει σε μια παραλία, όμως τελικά το Ka-226 κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή
Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα υψηλόβαθμα στελέχη της ρωσικής εταιρείας Kizlyar Electromechanical Plant (KEMZ) που παράγει στρατιωτικό εξοπλισμό, έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Παρασκευή, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη στο Νταγκεστάν.

Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά και ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε χωριό στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας. Το ελικόπτερο Ka-226  με τα στελέχη της KEMZ - εταιρείας που περιλαμβάνεται στη λίστα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν δύο ακόμη.



Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πιλότος του ελικοπτέρου επιχείρησε να το προσγειώσει σε παραλία. Η ουρά του ακούμπησε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα μέρος της. Ο πιλότος προσπάθησε να ανακτήσει τον έλεγχο και να απογειωθεί ξανά, ωστόσο το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και συνετρίβη λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πάνω σε κατοικία κοντά στο χωριό Ατσι-Σου.

Σε άλλο βίντεο φαίνονται πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που κατέστρεψαν ολοσχερώς το παραθαλάσσιο σπίτι. Άλλα πλάνα δείχνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης, όταν το ελικόπτερο διαπερνά τη στέγη του κτιρίου και τυλίγεται αμέσως στις φλόγες.

Σύμφωνα με το Nexta, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από «τεχνική βλάβη», χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Kizlyar Electromechanical Plant, που εδρεύει στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν, ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσίας, κατασκευάζει εξοπλισμό αεροσκαφών και συστήματα ελέγχου που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό. Το 2024, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε επιβάλει κυρώσεις στην εταιρεία, χαρακτηρίζοντάς την «υπεύθυνη για την υλική υποστήριξη ενεργειών που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας».

Μεταξύ των νεκρών ήταν ο Ατσάλο Μαγκόμεντοφ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής για θέματα κατασκευών και μεταφορικής υποστήριξης, όπως ανακοίνωσε το εργοστάσιο στο κανάλι του στο Telegram. Μαζί του σκοτώθηκαν τρία ακόμη υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας, καθώς και ο μηχανικός πτήσης του ελικοπτέρου.

Το δυστύχημα, που έχει χαρακτηριστεί «σοβαρό αεροπορικό συμβάν» από τις ρωσικές αρχές, έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας της Ρωσίας (Rosaviatsia), η οποία διεξάγει έρευνα για τα αίτια.


