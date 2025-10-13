Το μυστήριο του κοριτσιού με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι: Ιστορικός αποκαλύπτει την ταυτότητά της μετά από 360 χρόνια

«Για παράδειγμα, το πραγματικό μοντέλο της Μόνα Λίζα ήταν στην πραγματικότητα ο άνδρας βοηθός του Λεονάρντο ντα Βίντσι, αλλά η εικόνα δεν πρέπει να θεωρηθεί ως άμεσο πορτρέτο του. Οι καλλιτέχνες μας αρέσει να μας κρατούν σε αγωνία, γι' αυτό και επιστρέφουμε ξανά και ξανά για να δούμε το “κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι”», συμπλήρωσε.Το «κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» ζωγραφίστηκε από τον Βερμέερ το 1665. Ο καλλιτέχνης πέθανε μια δεκαετία αργότερα, σε ηλικία μόλις 43 ετών.