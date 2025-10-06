Ιράν: Η Τεχεράνη δεν εξετάζει νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, παρά την επαναφορά των κυρώσεων
Ιράν: Η Τεχεράνη δεν εξετάζει νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, παρά την επαναφορά των κυρώσεων

Με πρωτοβουλία της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, ο ΟΗΕ επανέφερε στις 28 Σεπτεμβρίου τις κυρώσεις του σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα

Ιράν: Η Τεχεράνη δεν εξετάζει νέες διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, παρά την επαναφορά των κυρώσεων
Το Ιράν δεν σχεδιάζει σε «αυτή τη φάση» την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ευρωπαϊκές χώρες για το πυρηνικό του πρόγραμμα παρά την επιστροφή των κυρώσεων, δήλωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία.

Με πρωτοβουλία της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, ο ΟΗΕ επανέφερε στις 28 Σεπτεμβρίου τις κυρώσεις του σε βάρος του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Δεν εξετάζουμε διαπραγματεύσεις σε αυτή τη φάση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι το Ιράν θα εξετάσει τις «συνέπειες» και τις «επιπλοκές» της επαναφοράς των κυρώσεων, που ήρθησαν πριν από δέκα χρόνια.

«Φυσικά, η διπλωματία, στο πνεύμα της διατήρησης επαφών και διαβουλεύσεων, θα συνεχιστεί», τόνισε ο Ιρανός εκπρόσωπος.

«Κάθε φορά που πιστεύουμε ότι η διπλωματία μπορεί να είναι αποτελεσματική, θα λάβουμε σίγουρα αποφάσεις με βάση τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες της χώρας», δήλωσε.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα εδώ και καιρό δηλητηριάζει τις σχέσεις του Ιράν με χώρες της Δύσης, κυρίως τις ΗΠΑ, που υποψιάζονται, μαζί με το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό του ιρανικού καθεστώτος, ότι η Τεχεράνη θέλει να αναπτύξει ατομική βόμβα.

Το Ιράν αρνείται ότι έχει τέτοιες στρατιωτικές φιλοδοξίες αλλά επιμένει στο δικαίωμά του σε πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

