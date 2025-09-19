Το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι παίζει ο Πούτιν πάνω από την Ευρώπη: Η Ρωσία κάνει παραβιάσεις, η Ε.Ε συζητά για μελλοντικές κυρώσεις

Για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες οι Ρώσοι μπήκαν στον εναέριο χώρο κράτους της Ένωσης, αυτή τη φορά της Εσθονίας, που ζήτησε να ενεργοποιηθεί το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν και τη ζώνη ασφαλείας πλατφόρμας γεώτρησης λέει η Πολωνία