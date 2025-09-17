Η κυβέρνηση του Ισραήλ έκοψε τη χρηματοδότηση σε κινηματογραφικά βραβεία γιατί κέρδισε ταινία με Παλαιστινίους

Μία μόλις ημέρα μετά την επιτυχία της ταινίας «Η Θάλασσα» στα ισραηλινά κινηματογραφικά γραφεία Οφίρ, ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζόχαρ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τη χρηματοδότηση για τα βραβεία αλλά και την τελετή του 2026.

Αφορμή είναι το θέμα της ταινίας του Σάι Καρμέλι-Πόλακ.

Ένας 12χρονος Παλαιστίνιος, ο Χαλέντ, πηγαίνει για πρώτη φορά στη ζωή του στη θάλασσα στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Σε ένα σημείο ελέγχου του IDF, οι στρατιώτες του αρνούνται την είσοδο. Ο Χαλέντ τότε μπαίνει κρυφά στο Ισραήλ και ξεκινά το ταξίδι του προς τη θάλασσα, ενώ ο πατέρας του προσπαθεί να τον εντοπίσει, κινδυνεύοντας να συλληφθεί και να χάσει τη δουλειά του.

Η ταινία κέρδισε το βραβείο Οφίρ για την Καλύτερη Ταινία, ενώ ο σκηνοθέτης το βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο. Ο μικρός Μοχάμεντ Γκαζάουι κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού (ο νεότερος νικητής στην ιστορία των βραβείων) και Χαλίφα Νατούρ, που υποδύεται τον πατέρα του, το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου. Τέλος ο Άβι Μπελίλι κέρδισε το βραβείο Όφιρ για τη μουσική της ταινίας.

Ως νικήτρια του βραβείου για την Καλύτερη Ταινία, η ταινία θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στη διαδικασία υποψηφιότητας για την κατηγορία για τα Όσκαρ.

Η ταινία είχε την υποστήριξη ενός δημόσιου ταμείου που έχει ως αποστολή να υποστηρίζει καλλιτέχνες ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, γράφουν οι Times of Israel.

Η ταινία «δυσφημεί στρατό και κράτος» λέει ο υπουργός

Απέναντι σε όλα αυτά, ο υπουργός δήλωσε την Τετάρτη ότι η ταινία παρουσιάζει την παλαιστινιακή οπτική, «χρωματίζοντας» αρνητικά τους στρατιώτες των IDF και το κράτος του Ισραήλ.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο χαστούκι για τους Ισραηλινούς πολίτες από την ενοχλητική και αποστασιοποιημένη ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Οφίρ», είπε ο Ζόχαρ και πρόσθεσε ότι «το γεγονός ότι η νικήτρια ταινία απεικονίζει τους ηρωικούς στρατιώτες μας με δυσφημιστικό και ψευδή τρόπο, ενώ αυτοί πολεμούν και βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να μας προστατεύσουν, δυστυχώς δεν αποτελεί πλέον έκπληξη».

Και επισήμανε ότι «αυτή η παράλογη κατάσταση, στην οποία οι Ισραηλινοί πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν από την τσέπη τους για τα επαίσχυντα βραβεία Οφίρ, που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% του λαού του Ισραήλ, θα τελειώσει, επειδή αποφάσισα να την σταματήσω», έγραψε ο Ζοχάρ.

Απαντώντας στη δήλωση του υπουργού, η Ισραηλινή Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης επισημαίνει ότι η ταινία δείχνει ευαισθησία απέναντι στην ανθρωπότητα γενικά και απέναντι στον πρωταγωνιστή της ειδικότερα.

«Ειδικά στη σκληρή πραγματικότητα στην οποία ζούμε, καθώς ο ατέρμονος πόλεμος στη Γάζα έχει τρομερές συνέπειες σε θανάτους και καταστροφές, η ικανότητα να βλέπεις τον “άλλο”, ακόμα και αν δεν είναι από το δικό σου λαό, δίνει μια μικρή ελπίδα», έγραψε ο πρόεδρος της ακαδημίας, Ασάφ Αμίρ.



