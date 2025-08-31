Με τον Μόντι συναντάται ο Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κίνα

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Ο Μόντι βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια προκειμένου να λάβει μέρος στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης
Ξεκίνησε η διμερής συνάντηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν της βόρειας Κίνας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Ο Μόντι βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια προκειμένου να λάβει μέρος στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, όπου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ηγέτες από την κεντρική, τη νοτιοανατολική και τη νότια Ασία, καθώς και από τη Μέση Ανατολή, θα συγκεντρωθούν μαζί με τον Σι σε μια ισχυρή επίδειξη αλληλεγγύης του χωρών του Παγκόσμιου Νότου.
Sharing my remarks during meeting with President Xi Jinping. https://t.co/pw1OAMBWdc— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
