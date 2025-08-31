Με τον Μόντι συναντάται ο Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κίνα

Ξεκίνησε η διμερής συνάντηση του Κινέζου προέδρουμε τον Ινδό πρωθυπουργόστην πόλη-λιμάνι Τιαντζίν της βόρειας Κίνας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεωνΟ Μόντι βρίσκεται στην Κίνα για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια προκειμένου να λάβει μέρος στη διήμερη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, όπου ο Ρώσος πρόεδροςκαι ηγέτες από την κεντρική, τη νοτιοανατολική και τη νότια Ασία, καθώς και από τη Μέση Ανατολή, θα συγκεντρωθούν μαζί με τον Σι σε μια ισχυρή επίδειξη αλληλεγγύης του χωρών του Παγκόσμιου Νότου.