Συνάντηση Λάμι και Βανς με συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας από την Ευρώπη και την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζ. Ντ. Βανς θα φιλοξενήσουν μια σημαντική συνάντηση συμβούλων εθνικής ασφάλειας από την Ευρώπη, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Chevening, την επίσημη εξοχική κατοικία του υπουργού Εξωτερικών στο Κεντ, όπου διαμένουν προσωρινά ο Βανς και η οικογένειά του.

Η πρωτοβουλία για τη σύγκληση της συνάντησης προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου σε θέματα εθνικής ασφάλειας και διεθνούς σταθερότητας.



Την ίδια ημέρα, ο Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπου συμφώνησαν ότι το φόρουμ αυτό θα αποτελέσει μια ζωτική πλατφόρμα για την προώθηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.

Η συνάντηση αναμένεται να συζητήσει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την παγκόσμια ασφάλεια και τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών, εστιάζοντας στη σταθερότητα και την ειρήνη στην Ευρώπη και πέραν αυτής.