Η Τουρκία προκάλεσε σύγχυση στην επιχείρηση διάσωσης μεταναστών έξω από το Φαρμακονήσι

Νέα προσπάθεια τηςνα κατοχυρώσει τις παράνομες διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση των ελληνικών αρμοδιοτήτων, χωρίς να διστάσει να θέσει σε κίνδυνο τη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών ναυαγών λίγο έξω από τοΌταν δόθηκε το σήμα κινδύνου, ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης από τις ελληνικές αρχές με την έκδοση(Α1231/25), με την οποία ενημερώνονταν όλα τα παραπλέοντα σκάφη αλλά και τα αεροσκάφη που υπερίπταντο στην περιοχή να έρθουν σε συντονισμό με τον σταθμό τουγια τη διευκόλυνση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης ().Οι τουρκικές Αρχές, με καθυστέρηση τριών ωρών, εξέδωσαν δική τους NAVTEX (A1373/25), με την οποία δήλωναν ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται τον ορισμό της περιοχής ευθύνης SAR με το FIR Αθηνών και ότι η περιοχή στην οποία αναφέρεται η ελληνική NAVTEX ανήκει στην περιοχή τουρκικής ευθύνης, όπως έχει δηλωθεί (σ.σ. μονομερώς) στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ). Η τουρκική NAVTEX καλεί όλες τις προσπάθειες για την Έρευνα και Διάσωση στην περιοχή για το συγκεκριμένο περιστατικό να συντονίζονται με τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές.Η Τουρκία πολύ συχνά, σε αντίστοιχα περιστατικά, δημιουργεί σύγχυση με τιςπου εκδίδει, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων. Η Τουρκία αμφισβητεί την περιοχή ευθύνης της Ελλάδας για SAR, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (ΙΜΟ), και ταυτίζει την περιοχή SAR με τις περιοχές ευθύνης του FIR, για τις οποίες υπάρχουν περιφερειακές συμφωνίες στο πλαίσιο του ICAO.Στόχος της Τουρκίας είναι να ταυτίσει και αυτές τις αμφισβητήσεις των ζωνών αρμοδιοτήτων με τις επιδιώξεις της «Γαλάζιας Πατρίδας», που φθάνουν μέχρι το μέσον του Αιγαίου, εγκλωβίζοντας και όλα τα ελληνικά νησιά σε περιοχές τουρκικής ευθύνης.A1231/25 - DUE TO POSSIBLE MISSING PERSONS SEARCH AND RESCUE ACTIVITIES WILL TAKE PLACE WITHIN THE AREA RADIUS 5NM CENTERED ON 371702N 0270517E LIMITED WITHIN ATHINAI FIR. DUE TO POTENTIAL HIGH RISKS FOR AIR TRAFFIC,INDIVIDUAL UNITS ARE REQUESTED TO ESTABLISH COORDINATION WITH THE PIRAEUS JRCC BEFORE ENTERING THE ABOVE DESCRIBED AREA SITUATED WITHIN THE ATHINAI FIR WHICH FALLS IN ITS COMPETENCE. SFC - 3000FT AMSL, 14 APR 07:07 2025 UNTIL 17 APR 07:05 2025. CREATED: 14 APR 07:08 2025A1373/25 (Issued for LTBB LGGG) - NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE 'A1231/25' LGGGYNYX NOTAM ISSUED BY GREEK CAA. AS REGARDS THE GREEK NOTAM 'A1231/25' LGGG, TURKIYE DOES NOT ACCEPT THE DEFINITION OF THE SEARCH AND RESCUE(SAR) AREA WITH REFERENCE TO ATHENS FIR. THE AREA REFERRED TO IN THE SAID GREEK NOTAM FALLS WITHIN TURKIYE'S MARITIME SEARCH AND RESCUE REGION(SRR) AS DECLARED TO THE IMO AND INCLUDED IN THE IMO'S GLOBAL SAR PLAN. THEREFORE, ALL SAR EFFORTS/ACTIVITIES WITHIN THE TURKISH SRR MUST BE COORDINATED WITH THE RELEVANT TURKISH AUTHORITIES. 14 APR 10:50 2025 UNTIL 17 APR 07:052025. CREATED: 14 APR 10:55 2025