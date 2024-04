Κλείσιμο

Τις τέσσερις επιλογές που έπεσαν στο τραπέζι του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ για την απάντηση του Τελ Αβίβ στην επίθεση του Ιράν, προκειμένου να πετύχουν διαφορετικά στρατηγικά αποτελέσματα που περιλαμβάνουν από την αποτροπή μιας νέας επίθεσης στο μέλλον μέχρι την αποφυγή ενός μεγάλης κλίμακας πολέμου, παρουσιάζουν σε ρεπορτάζ τους οι New York Times.«Το Ισραήλ δεν θέλει το Ιράν να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να επιτεθεί σε ισραηλινό έδαφος ως απάντηση σε ένα ισραηλινό χτύπημα κατά των ιρανικών συμφερόντων σε τρίτη χώρα. Αλλά την ίδια στιγμή το Ισραήλ δεν θέλει και δεν αντέχει μια μεγάλης κλίμακας σύρραξη με το Ιράν την ώρα που πολεμάει στη Γάζα και έχει αψιμαχίες με τους δορυφόρους της Τεχεράνης στα σύνορά του» έλεγαν ισραηλινοί αξιωματούχοι στους ΝΥΤ.Σύμφωνα με τους New York Times, τα μέλη του πολεμικού συμβουλίου του Ισραήλ εξετάζουν επιλογές τόσο ισχυρές ώστε να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα στο Ιράν ότι τέτοιες επιθέσεις δεν θα περάσουν αναπάντητες, αλλά όχι τόσο δυνατές ώστε να προκληθεί μεγάλη κλιμάκωση.όπως η βάση των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά εκτός Ιράν, σε μια χώρα όπως η Συρία. Το μειονέκτημα είναι ότι μια τέτοια επιλογή είναι ασύμμετρη σε σχέση με την ευθεία επίθεση του Ιράν στο έδαφος του Ισραήλαλλά μια τέτοια κίνητη θα απαιτήσει διαβούλευση με τις ΗΠΑ με κίνδυνο να εξοργιστεί η Ουάσινγκτον που έχει εκφράσει τη διαφωνίες της με κάποιο τέτοιο χτύπημα. Μια τέτοια κίνηση όμως θα εξέθετε πρόωρα τις δυνατότητες του Ισραήλ σε αυτό το είδος του πολέμου και δεν θα είναι παρόμοια απάντηση σε μια αεροπορική επίθεση όπως αυτή του Ιράν., συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων δολοφονιών που θα εκτελεστούν από τη Μοσάντ. Για τέτοιες επιθέσεις ωστόσο, το Ισραήλ δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και άρα υπολείπονται της δημόσιας αναγνώρισης εντός χτυπήματος όπως αυτής του ΙράνΚατά το δημοσίευμα, τουλάχιστον δύο μέλη του Πολεμικού Συμβουλίου του Ισραήλ τοποθετήθηκαν υπέρ της άμεσης απάντησης στο χτύπημα του Ιράν υποστηρίζοντας ότι μια ταχεία απάντηση με το επιχείρημα της αυτοάμυνας θα προσέδιδε νομιμότητα στο χτύπημα του Τελ Αβίβ. Κατά τους αξιωματούχους που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα τα δύο μέλη ήταν οκαι ο, δύο πρώην στρατιωτικοί που μπήκαν στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. «Παραμένει όμως άγνωστο γιατί τελικά δεν ελήφθη η απόφαση αυτή» προσθέτουν οι New York Times.Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπαθούν τόσο δημοσίως όσο και με ιδιωτικές επαφές να πείσουν το Ισραήλ ότι δεν χρειάζεται να ανταποδώσει το χτύπημα του Ιράν υποστηρίζοντας ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να επικαλεστεί νίκη μετά την επιτυχή αναχαίτιση των βαλλιστικών πυραύλων και των drones που έστειλε η Τεχεράνη. Την ίδια στιγμή, όμως, υάρχουν και Αμερικανοί αξιωματούχοι που δηλώνουν ότι κατανοούν ότι μπορεί να είναι αδύνατο να αποτραπεί αντεπίθεση του Ισραήλ καθώς αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι που πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει απάντηση που θα γίνει αντιληπτή από όλη την υφήλιο.