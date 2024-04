Rent an island: Πολυτελείς διακοπές για βαριά πορτοφόλια

Moskito Island - Βρετανικές Παρθένες Νήσοι - 25.000 δολάρια/διανυκτέρευση - Βρίσκεται στην Καραϊβική, ανήκει στον μεγιστάνα Ρίτσαρντ Μπράνσον, έχει έκταση 125 στρέμματα και προσφέρει συνολικά 11 υπνοδωμάτια

Το Χερσονήσι των Πεταλιών

Silver Island Yoga - Β. Εύβοια / Ελλάδα - 1.200 ευρώ το άτομο/εβδομάδα - Φημίζεται ως το απόλυτο νησί της yoga, προσελκύοντας κάθε χρόνο δεκάδες οπαδούς της από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Tagomago - Ιμπιζα, Ισπανία - 125.000 ευρώ/εβδομάδα - Θεωρείται το «πιο exclusive ιδιωτικό νησί της Ευρώπης» και διαθέτει μια βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει 10 άτομα

Calivigny Island - Γρενάδα - 140.000 δολάρια/ημέρα - Διαθέτει 25 δωμάτια σε βίλες που περιβάλλονται από λευκές αμμώδεις παραλίες και καταπράσινους τροπικούς κήπους

Ενα τέτοιο νησί στηνμε υποδομές 4 αστέρων είναι το Private Island Glamping. Προσφέρεται για μεγάλες εκδηλώσεις ή για πιο μοναχικές αποδράσεις από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών, καθώς διαθέτει resort για 450 άτομα, εστιατόρια, χώρους εκδηλώσεων 650 ατόμων, ελικοδρόμιο κ.ά. Ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη, το νησί μπορεί να νοικιαστεί ολόκληρο ή ένα μέρος. Πάντως η τιμή ανά διανυκτέρευση (all inclusive) για όλο το νησί φτάνει τα 69.500 ευρώ.Το νησί Παλαουάν στιςέχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 22 άτομα σε 11 δωμάτια, ενώ διαθέτει ένα εστιατόριο, πισίνες και αρκετές ακόμη παροχές. Η τιμή είναι στα 29.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση.Για ακόμη πιο εξωτικές και…extreme αποδράσεις προτείνεται το «Anantara Bazaruto Island Resort» στη, που διαθέτει 5άστερο συγκρότημα με 44 βίλες και περιβάλλεται από μαγευτικές παραλίες. Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Vilanculos International σε απόσταση 35 χλμ. Η τιμή ανά δωμάτιο κινείται στα 1.300 ευρώ και η συνολική τιμή για αποκλειστική μίσθωση φτάνει τα 55.000 ευρώ ανά διανυκτέρευση με πλήρη διατροφή.Το Song Saa προβάλλεται ως ένας παράδεισος βιώσιμης πολυτέλειας φωλιασμένος στην ανεξερεύνητη ομορφιά του αρχιπελάγους Koh Rong της. «Βιώσιμη πολυτέλεια» καθώς οι 24 ιδιωτικές βίλες και τα μπανγκαλόου, το καθένα με τη δική του πισίνα, είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένη ξυλεία και διακοσμημένα με ανακυκλωμένα αντικείμενα, όπως τραπέζια και λάμπες από παρασυρμένα ξύλα και από παλιά βαρέλια πετρελαίου. Ετσι λοιπόν η επιλογή του έχει και… οικολογικό περιεχόμενο.Τώρα, εκτός από αυτό, προσφέρονται παγκόσμιας κλάσης κουζίνα, εκπληκτική θέα στο ηλιοβασίλεμα στον Κόλπο της Ταϊλάνδης και μια σειρά από υπηρεσίες, όπως spa κ.λπ. Η τιμή κατά βίλα ανέρχεται περίπου στα 1.000 ευρώ την ημέρα, ενώ για την αποκλειστική μίσθωσή του από κάποιον… γαλαντόμο και την παρέα του ο λογαριασμός ξεκινά από τις 68.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση all inclusive.Τοστο Moskito Island βρίσκεται στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, κοντά στη Virgin Tortola και ένα μίλι μακριά από το αρχικό καταφύγιο του Ρίτσαρντ Μπράνσον, το νησί Νέκερ, στο οποίο ο «Mr Virgin» είχε φιλοξενήσει το 2017 και την εμπλεκόμενη στο Qatar-gate Ελληνίδα ευρωβουλευτήΤο Moskito Island, που έχει έκταση 125 στρέμματα και βρέχεται από τα γαλαζοπράσινα νερά της Καραϊβικής, είναι διαθέσιμο για κράτηση όλο τον χρόνο και προσφέρει συνολικά 11 υπνοδωμάτια που μπορούν να φιλοξενήσουν 22 επισκέπτες, επιλέγοντας τρεις εξαιρετικές βίλες, η καθεμία με τη δική της πισίνα υπερχείλισης: τη Headland House (3 υπνοδωμάτια, συμπεριλαμβανομένης μιας master suite), την Beach Villa (4 υπνοδωμάτια, εκ των οποίων μια master suite) και τη Mangrove Villa (τέσσερα υπνοδωμάτια, συμπεριλαμβανομένης μιας master suite).Η τιμή για αποκλειστική ενοικίαση ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων ξεκινά από τα 25.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση συν επιπλέον χρέωση υπηρεσιών 2,5% και για ελάχιστη διαμονή τεσσάρων ημερών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα και τα ποτά που ετοιμάζονται από ομάδα σεφ, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δεκάδες δραστηριότητες στη στεριά ή στο νερό. Από kite surfing και κωπηλασία μέχρι υδρομασάζ, πινγκ πονγκ και ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.Πιο κοντά, στην Ισπανία και στην περιοχή της, που αποτελεί το αντίπαλο δέος της Μυκόνου, υπάρχει το Tagomago, το οποίο λανσάρεται από διεθνείς εξειδικευμένες ιστοσελίδες ως το «πιο exclusive ιδιωτικό νησί της Ευρώπης». Διαθέτει μια βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει 10 άτομα και η τιμή ξεκινάει από τα 125.000 ευρώ την εβδομάδα.Το Tagomago μπορεί να μισθωθεί σε εβδομαδιαία βάση ή για εκδηλώσεις και στις παροχές του περιλαμβάνεται και 24ωρη φρούρηση. Δεδομένου βέβαια ότι η πρόσβαση γίνεται μόνο διά θαλάσσης υπάρχει ιδιωτικό γιοτ που μπορεί να ναυλωθεί με ξεχωριστή χρέωση. Η μία και μοναδική πολυτελής βίλα του νησιού διαθέτει πέντε δίκλινα υπνοδωμάτια και μεγάλη πισίνα. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά νησιά της Μεσογείου και λόγω θέσης καθώς απέχει μόλις 900 μέτρα ή 5 λεπτά με το σκάφος από την ακτή της κοσμοπολίτικης Ιμπιζα. Με άλλα λόγια, για όσους θέλουν την ξέφρενη διασκέδαση της «ισπανικής Μυκόνου», αλλά μετά την ηρεμία τους, είναι ιδανική επιλογή.Στο θαλάσσιο καταφύγιο Shungimbili της, απέναντι από το Δέλτα του ποταμού Rufiji και το Εθνικό Πάρκο Selous βρίσκεται το Thanda Island, που προβάλλεται ως «ένας μαγικός τόπος ασύγκριτων εμπειριών» και αν λάβουμε υπόψη τις σχετικές εικόνες, μάλλον έτσι είναι. Πρόκειται για ένα μικρό απομονωμένο τροπικό νησάκι στα ανοικτά των ακτών της Ανατολικής Αφρικής, που κατατάσσεται ανάμεσα στις πιο exclusive αποδράσεις στον κόσμο. Οσοι μπορούν να το επιλέξουν θα απολαύσουν την απόλυτη ιδιωτικότητα περιτριγυρισμένοι από τα γαλαζοπράσινα νερά του Ινδικού Ωκεανού. Διαθέτει ενιαία πολυτελή βίλα και δύο παραδοσιακά bandas (σαλέ στην παραλία). Εχει έκταση 55 στρέμματα και βρίσκεται σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων (30 χλμ.) από την ηπειρωτική χώρα.Περιβάλλεται από κοραλλιογενείς υφάλους οι οποίοι προστατεύουν το νησί από τα κύματα, ενώ όσοι αρέσκονται στις καταδύσεις ενδέχεται να συναντήσουν τον… «πιο ευγενικό γίγαντα του ωκεανού, τον φαλαινοκαρχαρία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Στο νησί μπορούν να φιλοξενηθούν έως 18 άτομα και η τιμή ξεκινάει από 25.000 δολάρια την ημέρα, ενώ η μίνιμουμ μίσθωση είναι για πέντε ημέρες.Σε γερά πορτοφόλια απευθύνεται το Kudadoo Maldives Private Island, που διαθέτει 15 βίλες μέσα στον ωκεανό και μπορεί να φιλοξενήσει έως 34 άτομα. Πρόκειται για ένα διακεκριμένο διεθνώς κατάλυμα που έχει αποσπάσει, μεταξύ άλλων, βραβείο ως το καλύτερο νέο πολυτελές ξενοδοχείο του κόσμου για το 2018, βραβείο ως «αειφόρο θέρετρο», καθώς είναι το μόνο ιδιωτικό νησί των Μαλδίβων που καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες του με φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ μεταξύ των αμέτρητων παροχών του περιλαμβάνεται και… ιδιωτικός μπάτλερ.Οι βίλες είναι της τάξης των 310-390 τ.μ. με πισίνες υπερχείλισης 44 τ.μ. εξοπλισμένες με χειροποίητα έπιπλα, συστήματα ήχου και τηλεοράσεις Bang & Olufsen κ.ά. Ασφαλώς διαθέτει spa, κάθε είδους water sports, μέχρι και κελάρι κρασιών. Οσο για την τιμή, δεν αποκαλύπτεται, αλλά μάλλον δεν αποτελεί και πρόβλημα για όσους μπορούν να το νοικιάσουν…Αντίστοιχων προδιαγραφών εμφανίζεται και το εντυπωσιακό Over Yonder Cay στις, ένα απομακρυσμένο πρώην αλιευτικό φυλάκιο που μεταμορφώθηκε σε ιδιωτικό παράδεισο και σε «πράσινο» project από το Bosarge Family Office του δισεκατομμυριούχου Γουίλμπουρ «Εντ» Μποσάρζ τζούνιορ.Διαθέτει τέσσερις πολυτελείς βίλες, ανάλογα με τα γούστα των επισκεπτών, που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 30 άτομα. Στις τιμές ενοικίασης, που δεν δημοσιοποιούνται, περιλαμβάνεται η πλήρης χρήση των εκτεταμένων ανέσεων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων του νησιού. Είναι δυνατή βεβαίως και η ενοικίαση ολόκληρου του νησιού για όσους επιθυμούν απόλυτη ιδιωτικότητα σε συνδυασμό με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του έμπειρου προσωπικού, με τιμές που ξεκινούν από 51.000 δολάρια την ημέρα για τη χαμηλή τουριστικά περίοδο. Το Over Yonder Cay τροφοδοτείται από ένα υπερσύγχρονο σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει τρεις ανεμογεννήτριες και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Το νησί διαθέτει, μεταξύ πολλών άλλων, και μαρίνα για να δένουν τα luxury yachts των επισκεπτών.Το Calivigny Island στη Γρενάδα διαφημίζεται ως ιδιωτικός παράδεισος που «μπορεί να είναι δικός σας για μία ή δύο εβδομάδες». Διαθέτει υποδομές με 25 δωμάτια που μπορούν φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών σε βίλες που περιβάλλονται από λευκές αμμώδεις παραλίες, καταπράσινους τροπικούς κήπους και ζεστά κρυστάλλινα νερά. Ασφαλώς προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες από πολυάριθμο προσωπικό. Αντίστοιχη είναι και η τιμή του, που αρχίζει από τις 140.000 δολάρια την ημέρα.Πριν από χρόνια το γνωστό τραγούδι καλούσε να «πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες». Ωστόσο το North Island αποτελεί έναν από τους δημοφιλείς προορισμούς απόλυτης χαλάρωσης και ηρεμίας στο βόρειο άκρο ενός αρχιπελάγους του Ινδικού Ωκεανού. Αντί, όμως, ακριβού αντιτίμου… Διαθέτει 11 μεγάλες βίλες δύο υπνοδωματίων από 450 έως 750 τ.μ. και έμπειρο προσωπικό που καλύπτει και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις. Εννοείται ότι υπάρχουν πλήρεις υπηρεσίες από το φαγητό και τη διασκέδαση μέχρι spa, μασάζ και αθλητικές δραστηριότητες.Το Japao βρίσκεται 105 μίλια δυτικά του, σε ένα αρχιπέλαγος 365 νησιών. Στο μικρό νησί των 6 στρεμμάτων μια μοντέρνα βίλα με δύο κύριες σουίτες μπορεί να φιλοξενήσει 2-4 άτομα, ενώ με τα τρία επιπλέον μπανγκαλόου με θέα στη θάλασσα οι επισκέπτες μπορούν να είναι και περισσότεροι. Μια ευρύχωρη βεράντα με πισίνα, χώρο ηλιοθεραπείας και τζακούζι, «δένει» το μυθικό σκηνικό. Πώς θα πάτε εκεί; Πάρτε μία από τις πολλές απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ ή την Ευρώπη προς το Διεθνές Αεροδρόμιο «Galeão» του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου θα σας υποδεχτούν στο VIP τελωνείο. Λίγα λεπτά αργότερα θα επιβιβαστείτε στο ελικόπτερο (που περιλαμβάνεται στην τιμή) που θα σας μεταφέρει σε μισή ώρα περίπου στο Japao.Οσο για τις τιμές, αρχίζουν για δύο επισκέπτες από 5.010 δολάρια ανά διανυκτέρευση για διαμονή all inclusive και σε τιμή προσφοράς περιορισμένου χρόνου στα 3.950 δολάρια. Για τέσσερις επισκέπτες η αρχική τιμή είναι 5.800 δολάρια και η τιμή προσφοράς 4.950 και για 6-8 άτομα 7.500 δολάρια ανά διανυκτέρευση, ενώ η μίνιμουμ μίσθωση είναι 7 διανυκτερεύσεις. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται, εκτός από τη μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, όλα τα γεύματα και σνακ που προετοιμάζονται από τον προσωπικό σας σεφ, όλα τα ποτά, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού κρασιού, της μπίρας και των οινοπνευματωδών, ταχύπλοο σκάφος Phantom 345 με κυβερνήτη για την εξερεύνηση των γύρω περιοχών και άλλα πολλά.Μόλις 15 λεπτά από την ακτή της Πλαθένθια, στην, βρίσκονται δύο ξεχωριστά νησιά, τοκαι το Kanu. Το Gladden προσφέρεται για 2 έως 4 άτομα που θα διαμείνουν σε μια κομψή βίλα με την all inclusive υπηρεσία ενός πολυτελούς θερέτρου. Μάλιστα, το προσωπικό «κατοικεί αθέατο στο μικρότερο νησί πίσω από το Gladden και είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε αίτημα των επισκεπτών», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.Το Kanu είναι ένα σπάνιο κοραλλιογενές νησί απαράμιλλης ομορφιάς, στην ίδια περιοχή. Στη μικρή του έκταση υπάρχουν πέντε βίλες που μπορούν να φιλοξενήσουν από 6 έως 10 ενηλίκους και έως 10 παιδιά. Καθεμία από αυτές διαθέτει μια σουίτα master bedroom, ψηλές οροφές από μπαμπού, τεράστια μπάνια κ.ά. Στο κέντρο του νησιού βρίσκονται το σαλόνι, η τραπεζαρία, μπαρ, κουζίνα και βέβαια μεγάλη πισίνα γλυκού νερού.Για όσους όμως ίσως βαρεθούν το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, το Kanu έχει και «αδελφάκι» στην ηπειρωτική χώρα, το Valley Stream, ένα ορεινό πολυτελές θέρετρο σε έκταση 200 στρεμμάτων, μέσα σε ζούγκλα και με καταρράκτη να περνά δίπλα από το πολυτελές κατάλυμα.Οι τιμές προσφοράς για all inclusive διαμονή για 8 άτομα και για 7 ημέρες ξεκινούν από τα 5.220 δολάρια/ημέρα και για 4-6 ημέρες 5.560 δολάρια/ημέρα. Για επιπλέον άτομο η χρέωση είναι 240 δολάρια/ημέρα για ενήλικες και 130 δολάρια/ημέρα για παιδιά. Η ελάχιστη διαμονή είναι για 4 ημέρες. Στις τιμές περιλαμβάνονται, εκτός από τους φόρους και τα τέλη, οι μεταφορές από και προς το νησί, ιδιωτικό λεωφορείο από/προς το Μπελίζ, όλα τα γεύματα που προετοιμάζονται από προσωπικό σεφ, όλα τα ποτά, καπετάνιος σκάφους, οδηγός ψαρέματος και κολύμβησης με αναπνευστήρα, έως 4 δωρεάν μασάζ την ημέρα, υπηρεσία καθαριότητας, Internet/WiFi, απεριόριστη χρήση καγιάκ, σανίδων κωπηλασίας, εξοπλισμού κατάδυσης κ.ά.Το East Sister Rock Island, σε απόσταση αναπνοής από την πόλη του Μαραθώνα (Marathon), όχι εδώ αλλά στα Florida Keys των, είναι μάλλον το πιο μικρό ιδιωτικό νησί στον κόσμο. Χαρακτηρίζεται ως «κρυμμένο στολίδι» και διαθέτει κατοικία με 3 υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και έναν ξενώνα (με επιπλέον χρέωση). Στην ευρύχωρη βεράντα γύρω από το σπίτι υπάρχει σαλόνι, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα στη γύρω περιοχή. Η μεταφορά από και προς αυτή την «ιδιωτική όαση» γίνεται με ένα Carolina Skiff 21 ποδών, αλλά για τους πιο… βιαστικούς υπάρχει και μικρό ελικοδρόμιο. Προσφέρεται για ελάχιστη διαμονή 7 διανυκτερεύσεων και η τιμή για αυτές την παρούσα περίοδο, για δύο άτομα είναι 15.648 δολάρια ή 14.400 ευρώ.Τα τελευταία χρόνια ορισμένα ιδιωτικά νησιά και στην Ελλάδα προσφέρονται για ενοικίαση μέσω των διεθνών μεσιτικών γραφείων. Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή του Χερσονησίου (Ξερονήσι ή Μικρό Πετάλι) των Πεταλιών, όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία του. Το Χερσονήσι, συνολικής έκτασης 3.705.930 τ.μ., είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του συμπλέγματος και τα διάφορα ακίνητα ανακαινίσθηκαν ριζικά κατά την περίοδο 2009-2012. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν μονάδα αφαλάτωσης, κεντρική γεννήτρια και φωτοβολταϊκά πάνελ ώστε να λειτουργούν αυτόνομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν λιμενικά έργα για τη μαρίνα.Οι υποδομές του νησιού προσφέρονται προς μίσθωση για διακοπές, γάμους, μήνα του μέλιτος κ.ά. στην κεντρική βίλα και τα συνοδευτικά κτίρια που περιλαμβάνουν σουίτες και δωμάτια επισκεπτών.Πιο στοχευμένη είναι η περίπτωση της Αργυρονήσου, ανάμεσα στη Β. Εύβοια και την ηπειρωτική χώρα, που είναι γνωστή ως Silver Island Yoga και επίσης μισθώνεται για διακοπές, γάμους και εκδηλώσεις. Ωστόσο φημίζεται ως το απόλυτο νησί της yoga, προσελκύοντας κάθε χρόνο δεκάδες οπαδούς της από την Ελλάδα και το εξωτερικό που καλούνται να καταβάλουν περί τα 1.200 ευρώ το άτομο για μία εβδομάδα. Η Αργυρόνησος ανήκει στην οικογένεια Κρίστι -ομογενείς από τη Ν. Αφρική- και στο παρελθόν αποτέλεσε προορισμό του διεθνούς τζετ σετ - μεταξύ άλλων και της πριγκίπισσας Νταϊάνα.Aλλη μια πρόταση για την Ελλάδα από τα διεθνή μεσιτικά γραφεία αφορά το Cycladic Private Island Retreat, ένα ιδιωτικό νησί που βρίσκεται στις Κυκλάδες και διαθέτει ένα όμορφο αρχοντικό κομψά διακοσμημένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Η τιμή του ξεκινά από 35.000 ευρώ την εβδομάδα.