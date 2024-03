NYT: Οι ΗΠΑ δεν διαβίβασαν στη Ρωσία όλα τα στοιχεία για την προετοιμασία της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες διαβίβασαν στη Ρωσία μόνο μέρος των πληροφοριών που διέθεταν για την απειλή της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα , επειδή φοβόντουσαν να αποκαλύψουν τις πηγές τους, γράφει σήμερα η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση.«Οι εχθρικές σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας δεν επέτρεψαν στις ΗΠΑ να τους διαβιβάσουν κάποιες πληροφορίες για το σχέδιο ( των τρομοκρατών-σ.σ) πέραν των αναγκαίων, επειδή φοβόντουσαν, ότι οι ρωσικές αρχές μπορούν να μάθουν τις πηγές ή τις μεθόδους κατασκοπείας» γράφει η εφημερίδα The New York Times.Οι πηγές της εφημερίδας υπέθεσαν ότι στη Ρωσία, λαμβάνοντας στις αρχές Μαρτίου πληροφορίες για τονστις επόμενες 48 ώρες, μπορούσαν να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε χρονικά περιθώρια και όταν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έγινε επίθεση, τότε εξέλαβαν την προειδοποίηση με δυσπιστία.Ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, σε ερώτημα να σχολιάσει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν γνωρίζει τίποτα για αυτό. Παράλληλα είπε να αντιμετωπίζονται τα δημοσιεύματα των New York Times «με μεγάλη προσοχή».Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ