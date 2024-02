«Μην λέτε πατέρας και μητέρα» - Αντιδράσεις για την εγκύκλιο πολιτικής ορθότητας από τον Μπλίνκεν

Κλείσιμο

Εν μέσω κρίσεων σε σχεδόν όλο τον πλανήτη, η προσοχή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στράφηκε στην ορθή χρήση των αντωνυμιών και την αποφυγή εκφράσεων που παραπέμπουν στα δύο φύλα, τονίζουν πολιτικοί του αντίπαλοι.Με πρόσφατο εσωτερικό σημείωμα, ο Άντονι Μπλίνκεν έδωσε εντολή στους υπαλλήλους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αποφεύγουν τη χρήση έμφυλων όρων όπως «μητέρα» και «πατέρας».Το σημείωμα, που κυκλοφόρησε στις αρχές Φεβρουαρίου, τονίζει ότικαι ότιΑκόμη, όπως αναφέρει η New York Post , ο Μπλίνκεν ενθάρρυνε τους συναδέλφους του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να χρησιμοποιούν όποτε μπορούν» για να δείχνουν σεβασμό και να αποφεύγουν παρεξηγήσεις. Πρότεινε επίσης στους εργαζομένους να προσδιορίζουν τις αντωνυμίες που προτιμούν (she/her, he/him, they/them και ze/zir) στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όταν συστήνονται σε συναντήσεις.Το να υποθέσει κανείς την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου απλώς και μόνο βάσει της εμφάνισης ή του ονόματός του «μπορεί να είναι προβληματικό» και να μεταφέρει ένα «επιβλαβές μήνυμα αποκλεισμού», αναφέρει ο Μπλίνκεν.Πρέπει ακόμη να αποφεύγονται όροι όπως «manpower» («ανθρώπινο δυναμικό»), «you guys» (που απευθύνεται σε άνδρες), «ladies and gentlemen» («κυρίες και κύριοι»), «son/daughter» («γιος/κόρη») και «husband/wife» («ο/η σύζυγος»).Με τι θα μπορούσαν να αντικατασταθούν: «labor force» («εργατικό δυναμικό»), «everyone», «folks», «you all» («όλοι»), «parent» («γονέας»), «child» («παιδί»), «spouse or partner» («σύντροφος»).«Όταν μιλάτε», συνεχίζουν οι συστάσεις, «όπως "γενναίοι άνδρες και γυναίκες στην πρώτη γραμμή"», προτείνοντας τη χρήση πιο συγκεκριμένων εκφράσεων όπως «γενναίοι πρώτοι ανταποκριτές, γενναίοι στρατιώτες ή γενναίοι πράκτορες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ"».«Με αυτά σπαταλά τον χρόνο του ο υπουργός Εξωτερικών την ώρα που καίγεται ο πλανήτης;» ρωτά η New York Post , που έχει γενικά αντιπολιτευτική στάση κατά της κυβέρνησης Μπάιντεν.«Την ώρα που το Ιράν μεγαλώνει, την ώρα που ο Πούτιν δολοφονεί φυλακισμένους αντιφρονούντες και η Χαμάς διεξάγει τον γενοκτονικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ;», ρωτά το σχόλιο και συνεχίζει: «Κύριε υπουργέ,για την προώθηση των συμφερόντων της Αμερικής στο εξωτερικό. Να μην επιπλήττετε τους υπαλλήλους σας ότι η ταυτότητα φύλου "μπορεί να είναι ρευστή, οπότε παραμείνετε συντονισμένοι και υποστηρικτικοί στις αλλαγές στις αντωνυμίες"».