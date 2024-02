ΗΠΑ: H πορνοστάρ Κάγκνεϊ Λιν Κάρτερ αυτοκτόνησε με αυτοπυροβολισμό στο στόμα

Κλείσιμο

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την αυτοκτονία της 36χρονης πορνοστάρ Κάγκνεϊ Λιν Κάρτερ έδωσαν στη δημοσιότητα αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση.Σύμφωνα με το ΤΜΖ που επικαλείται αστυνομικούς στην επαρχία Cuyahoga που έχουν αναλάβει την έρευνα, ο θάνατος της 36χρονης προήλθε από διαμερές τραύμα στο στόμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η πορνοστάρ έβαλε όπλο στο στόμα της και πάτησε τη σκανδάλη.Στο παρελθόν ηείχε εμπλακεί σε διαμάχη με τονμε την ίδια να υποστηρίζει ότι εκείνος της έδωσε 2.500 δολάρια για να είναι συνοδός του για μια βραδιά και να αναρτά μάλιστα στο διαδίκτυο φωτογραφίες με τα γεννητικά όργανα του τραγουδιστή.Φίλοι της πορνοστάρ στη σελίδα που δημιούργησαν στουποστηρίζουν ότι η 36χρονη αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα προσθέτοντας, όμως, ότι «ακόμα και στις πιο σκοτεινές της ώρες, εμφανιζόταν στο στούντιο, πάντα έτοιμη να μάθει, να συνεισφέρει, να βελτιώσει τον εαυτό της με όποιον τρόπο μπορούσε».Η Κάρτερ ξεκίνησε στη βιομηχανία της πορνογραφίας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως το Official Silence of the Lambs Parody και Not Married with Children XXX.Η σταρ έχει προταθεί πολλές φορές για βραβεία Adult Video News, χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει όσκαρ πορνό. Προτάθηκε το 2011 ως κορυφαία γυναίκα ερμηνεύτρια της χρονιάς. Το 2010, ήταν υποψήφια ως καλύτερη νέα στάρλετ. Ήταν επίσης μοντέλο και χορεύτρια pole dancing και χόρευε σε εξωτικά κλαμπ όλα αυτά τα χρόνια.