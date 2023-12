Ο πρίγκιπας Χάρι έχασε τη δίκη με την Daily Mail

Έναςδιέταξε χθες τοννα καταβάλει σχεδόν 50.000 λίρες (περισσότερα από 60.000 δολάρια) σεστοντης ταμπλόιντ Daily Mail καθώς έχασε τη δίκη όπου έκανε μήνυση στη βρετανική εφημερίδα γιαΟ δούκας του Σάσεξ είχε μηνύσει την Associated Newspapers Ltd. για ένα άρθρο που έλεγε ότι ο Χάρι προσπάθησε να κρύψει τις προσπάθειες που έκανε για να διατηρήσει τη δημόσια χρηματοδότηση από Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από μέλος της βασιλικής οικογένειας.Ο δικαστήςαποφάνθηκε την Παρασκευή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου ότι ο εκδότης μπορεί να αποδείξει ότι άρθρο που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022 ήταν μια «ειλικρινή γνώμη» και «δεν ήταν συκοφαντικό».Ο Χάρι ισχυρίστηκε ότι το άρθρο ήταν «θεμελιωδώς ανακριβές» και ότι η εφημερίδα τον δυσφήμισε όταν έγραψε ότι είπε ψέματα στις αρχικές δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με τις προσπάθειες να αμφισβητήσει την απόφαση του κράτους -να του αφαιρέσει όλα τα προνόμια που είχε σαν μέλος της βασιλικής οικογένειας - μετά τη μετακόμιση στις ΗΠΑ το 2020.Τις 48.447 λίρες (60.927 δολάρια) σε νομικά έξοδα ο Χάρι πρέπει να τα καταβάλει μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου.Η Associated Newspapers είναι ένας από τους τρεις εκδότες βρετανικών σκανδαλοθηρικών εφημερίδων που μηνύει για τους ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησαν παράνομα μέσα, όπως εξαπάτηση, τηλεφωνική υποκλοπή ή πρόσληψη ιδιωτικών ερευνητών, για να προσπαθήσουν να ξεθάψουν βρωμιές εναντίον του.