Financial Times: Ο Μπένι Στάινμετζ, καταδικασμένος σε δύο χώρες, αγόρασε από τους Ρώσους το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ιταλίας

Στην υπόθεση της εξαγοράς του μεγαλύτερου διυλιστήριου της Ιταλίας από τον καταδικασμένο σε δύο χώρες για διαφθορά και χρηματισμό επιχειρηματία, Μπένι Στάινμετζ , αναφέρεται εκτεταμένο σημερινό δημοσίευμα των Financial Times Πρόκειται για 67χρονο δισεκατομμυριούχο από το Ισραήλ, ο οποίος το 2020 είχε καταδικαστεί από τις ρουμανικές αρχές σε πέντε χρόνια φυλάκιση για υπόθεσημε αποτέλεσμα να εκδοθεί σε βάρος τουπου εκτελέστηκε στην Κύπρο με την έκδοσή του, όμως, να μην προχωρά μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας. Το ένταλμα αρνήθηκαν να εκτελέσουν Ιταλία και Ελλάδα. Η δεύτερη καταδίκη του Στάινμετζ αποφασίστηκε το 2021 από ελβετικό δικαστήριο για χρηματισμό.Eπίσης στο δημοσίευμα γίνονται αναφορές στο όνομα της Αλεξίας Μπακογιάνη . Ο συντάκτης γράφει ότι στα ταξίδια του Στάινμετζ σε Ρώμη και Μιλάνο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022 τον «συνόδευε η Αλεξία Μπακογιάννη, η οποία κατέχει μετοχές στην εταιρεία GOI Energy με έδρα την Κύπρο (σ.σ. η εταιρεία η οποία εξαγόρασε το ιταλικό διυλιστήριο), στην οποία για κάποιο διάστημα υπήρξε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου», ότι «τον βοήθησε στην Κύπρο ως σύμβουλος επικοινωνίας όταν εκείνος προσπαθούσε να ακυρώσει την έκδοσή του στη Ρουμανία» και ότι «το«Δεσμούς με τον καταδικασμένο για υποθέσεις διαφθοράς ισραηλινό επιχειρηματία, Μπένι Στάινμετζ είχε η εταιρεία που επέλεξε η ιταλική κυβέρνηση για να εξαγοράσει το μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας από τη ρωσική εταιρεία Lukoil.Οι δεσμοί ανάμεσα στον επιχειρηματία και την GOI Energy, την εταιρία που έκανε την εξαγορά με τη στήριξη της εταιρείας Trafigura, για την εξαγορά ενός διυλιστηρίου το οποίο η Ρώμη χαρακτήριζε «στρατηγικής σημασίας» προκαλούν ερωτήματα.Ο Στάινμετζ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διαφθορά σε Ελβετία και Ρουμανία, ταξίδεψε στη Ρώμη και το Μιλάνο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022 με σκοπό να συζητήσει με δικηγόρους και συμβουλούς την προσφορά των 1,5 δισ. ευρώ σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση των συναντήσεων αυτών.Τον Στάινμετζ συνόδευε η Αλεξία Μπακογιάννη, σύμφωνα με τρεις από αυτές τις πηγές, η ανηψιά του Ελληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία κατέχει μετοχές στην εταιρεία GOI Energy με έδρα την Κύπρο, στην οποία για κάποιο διάστημα υπήρξε και μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Ίδρυμα της οικογένειας Στάινμετζ είναι, επίσης, επενδυτής στο Argus New Energy Fund, τον μεγαλύτερο μέτοχο της GOI Energy, όπως προκύπτει από απόρρητα έγγραφα που εξέτασε η ιταλική κυβέρνηση για να εγκρίνει την εξαγορά.Δεύτερος σύνδεσμος με τον Στάινμετζ είναι ο γενικός διευθυντής της GOI Energy, Μιχαήλ Μπομπρόφ, ο οποίος κατέχει μετοχές στην κυπριακή εταιρεία και είναι, επίσης, μέτοχος σε ένα διυλιστήριο ιδιοκτησίας των γαμπρών του Στάινμετζ στο Ισραήλ.Η αναγκαστική εξαγορά του εργοστασίου που βρίσκεται στη Σικελία και έχει την πέμπτη σε μέγεθος δυνατότητα διύλησης στην Ιταλία, πραγματοποιήθηκε την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμαζόταν να επιβάλει απαγορεύσεις στις εισαγωγές ρωσικής προέλευσης πετρελαϊκών προϊόντων όπως συνέβη τελικά τον περασμένο Δεκέμβριο. Τότε η Ρώμη είχε επικαλεστεί τη δυνατότητα που είχε (golden powers) να επιβάλει βέτο σε συμφωνίες ή να επιβάλει προϋποθέσεις για την εξαγορά στρατηγικών εταιρειών.Παρά τις ανησυχίες που είχαν εκφράσει οι ΗΠΑ, η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε την πώληση στην GOI Energy η προσφορά της οποίας ήταν μεγαλύτερή αυτής της αμερικανικής Crossbridge και της ελβετικής Vitol. Τότε η ιταλική κυβέρνηση είχε ισχυριστεί οτι η GOI Energy είχε, επίσης, προσφέρει ισχυρότερες εγγύησεις για θέσεις εργασίας και τη λειτουργία του εργοστασίου.«Το διυλιστήριο ISAB αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στο σύστημα της Ιταλίας καθώς διυλίζει το 30% του αποθέματος πετρελαίου και το 20% του συνολικού όγκου» λέει ο αναλυτής της εταιρείας Kpler, Βίκτορ Κατόνα. «Όταν το τρίτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ευρώπης καταλήγει να πουληθεί σε μια κατά βάση άγνωστη εταιρεία, τότε αυτό προκαλεί ερωτήματα» προσθέτει ο ίδιος.Τον Σεπτέμβριο ο Στάινμετζ συνελήφθη στην Κύπρο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχαν εκδώσει σε βάρος του οι ρουμανικές αρχές καθώς είχε καταδικαστεί το 2020 σε πέντε χρόνια φυλάκιση για διαφθορά σε μια υπόθεση απάτης real estate. Ο 67χρονος επιχειρηματίας αφέθηκε ελεύθερος τον Νοέμβριο καθώς το ανώτατο δικαστήριο της Κύπρου ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση έκδοσής του στη Ρουμανία.Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι πίσω από την δίκη και καταδίκη του στη Ρουμανία υπάρχουν πολιτικά κίνητρα. Η Ιταλία και η Ελλάδα αρνήθηκαν, επίσης, να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης από το Βουκουρέστι.O 67χρονος δισεκατομμυριούχους έχει άλλη μια καταδίκη για χρηματισμό το 2021 από δικαστήριο στην Ελβετία που αφορούσε την εξαγορά περιοχών εξόρυξης σιδήρου στη Γουινέα, υπόθεση για την οποία ο Στάινμετζ έχει υποβάλει έφεση.Γόνος μιας δυναστείας που ασχολείται με τα διαμάντια, ο Στάινμετζ επέκτεινε την περιουσία της οικογένειάς του στα τέλη του 1980. Η εταιρεία BSG Resources δραστηριοποιείται σε 25 χώρες με αντικείμενο την εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, αερίου και μετάλλων.Η GOI Energy από την πλευρά της έχει ανακοινώσει ότι «o οργανισμός με μέλη πρόσωπα από την οικογένεια Στάινμετζ (αλλά όχι τον Μπένι Στάινμετζ) είναι ο μειοψηφικός επενδυτής στο Argus fund, όπως αποδείχθηκε πλήρως στις ελεγκτικές αρχές της Ιταλίας». Οι ιταλικές αρχές είπαν ότι ο Στάινμετζ δεν ήταν επενδυτής στην GOI Energy.Οι γαμπροί του 67χρονου δισεκατομμυριούχου, ο Οχάντ και ο Εντέρ Σβαρτζ, έχουν από κοινού την ισραηλινή εταιρεία Green Oil Israel που δραστηριοποιείται στο διυλιστήριο Bazan στον κόπλο της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ. Ο Μπομπρόφ κατέχει, επίσης, το 50% των μετοχών στο διυλιστήριο Bazan όπως δείχνουν τα επίσημα έγγραφα.Μετά από ερωτήση που υποβλήθηκε, το υπουργείο Βιομηχανίας της Ιταλίας είπε ότι οι golden powers υπάρχουν για να διασφαλίζουν την ενεργειακή ασφάλεια προσθέτοντας ότι «έγιναν σε βάθος έρευνες στους χρηματοδότες/επενδυτές που εμπλέκονται καθώς και στις σχέσεις ανάμεσα στην Green Oil Ltd . . . και τα μέλη της οικογένειας Στάινμετζ».Η Αλεξία Μπακογιάνη βοήθησε, τον Στάινμετζ στην Κύπρο ως σύμβουλος επικοινωνίας όταν εκείνος προσπαθούσε να ακυρώσει την έκδοσή του στη Ρουμανία, σύμφωνα με ανακοινώσεις που είχαν γίνει σχετικά με την τότε διαδικασία.Η GOI Energy ανακίνωσε ότι κάθε ερώτημα που αφορά τις συναντήσεις του Στάινμετζ στην Ιταλία με τους δικηγόρους της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2022 «θα πρέπει να απευθύνονται στον κ. Στάινμετζ» προσθέτοντας ότι ο 67χρονος «σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπεί την GOI Energy». Εκπρόσωπος του Στάινμετζ στο Ισραήλ οταν ρωτήθηκε για την κυρία Μπακογιάννη, δεν έκανε κανένα σχόλιο.Ιταλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κύριος στόχος της Ρώμης ήταν να διασφαλίσει ότι κανείς Ρώσος επενδυτής δεν θα εμπλεκόταν με κρυφό τρόπο στο διυλιστήριο.H Ιταλία ικανοποιήθηκε από το γεγονός ότι βάσει της συμφωνίας της GOI Energy το αργό πετρελαίο διακινείται από την Trafigura. Ο Μπομπρόφ στο παρελθόν είχε εργαστεί στην εν λόγω εταιρεία ως επικεφαλής των εργασιών της στο Ισραήλ με την εκπρόσωπός της να αρνείται να κάνει κάποιο σχόλιο.Ιταλική πηγή που εξέτασε την κυπριακή προσφορά είπε ότι «ικανοποιηθήκαμε από το γεγονός οτι το κυπριακό fund δεν είχε καμία σχέση με τους Ρώσους και από το ότι ο Στάινμετζ είχε παρελθόν στο να "τρέχει" παρόμοιες εταιρείες καθώς η οικογένειά του και ο Μπομπρόφ είναι ιδιοκτήτες του διυλιστηρίου Bazan στο Ισραήλ».Τα αρχεία για την κυριακή εταιρεία δείχνουν ότι το 76% της GOI Energy ανήκει στο Argus New Energy Fund, μέτοχοι στο οποίο εμφανίζοντια δύο δικηγόροι με έδρα την Λευκωσία. Ο Μπομπρόφ κατέχει το 20% των μετοχών.Το υπόλοιπο 4% είναι χωρισμένο ανάμεσα στην Completicos Holdings, στην οποία μέτοχος είναι η Αλεξία Μπακογιάννη, και τον Ιτζίκ Γκουρ, από το Ισραήλ ο οποίος «συνδέεται» με τον Στάινμετζ σε κλήτευση που έχει υποβληθεί σε δικαστήριο στη Νέα Υόρκη. Ο Γκουρ δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί για κάποιο σχόλιο, σημειώνουν οι FT.H GOI Energy δήλωσε ότι η Μπακογιάννη, ο Μπομπρόφ και ο Γκουρ είναι "ανεξάρτητοι επιχειρηματίες με ένα εκτεταμένο πορτφόλιο πελατών, συμπράξεων και συνεργασιών"»