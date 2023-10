Βρυξέλλες: Ένοπλη επίθεση με δύο νεκρούς - Ο δράστης φώναζε «Allahu Akbar» (βίντεο)

#BREAKING | A man has just shot dead several people in Brussels, with what appears to be a Kalashnikov. The suspect is believed to be on the run. (concordant sources)#Bruxelles #Belgium #Belgique pic.twitter.com/slHYVW9rj6 — Ratnesh Mishra 🇮🇳 (@Ratnesh_speaks) October 16, 2023

BREAKING 🚨 Shooting in Brussels, two people reportedly dead, shooter captured on footage pic.twitter.com/0EAqx18Yio — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 16, 2023

A Bruxelles, deux morts après des coups de feu https://t.co/rVqgwLw20a — Le Monde (@lemondefr) October 16, 2023

Breaking~Le Soir: Two dead in Brussels shooting, with police suspecting terrorism. https://t.co/CSxktO3K0k — Paul Cruickshank (@CruickshankPaul) October 16, 2023

'Ενοπλη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις Βρυξέλλες με δύο άντρες που φορούσαν σουηδικές ποδοσφαιρικές φανέλες, ενόψει του αγώνα για τα προκριματικά του Euro 2024 με το Βέλγιο, να χάνουν τελικά τη ζωή τους.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοπλος άνοιξε συγκεκριμένα πυρ στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας έναν ακόμα.Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ειδικότερα γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα) στη Λεωφόρο Ίπρ.Κανένας ύποπτος δεν έχει ακόμη συλληφθεί και η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή. Στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα ενώ επικρατεί ο πανικός.Ο δράστης, όπως φαίνεται στα βίντεο στα οποία αποτυπώνεται η στιγμή των πυροβολισμών, φοράει κόκκινο τζάκετ, μαύρο παντελόνι και κουκούλα στο κεφάλι. Εμφανίζεται πεζός, με όπλο, και αρχίζει να πυροβολεί στο πεζοδρόμιο όποιον βρίσκει μπροστά του.