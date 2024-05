Εuroleague: Τα ζευγάρια του Final Four

Κλείσιμο

Την Τρίτη οκαθάρισε τη Μακάμπι και τσέκαρε το εισιτήριο του για το Final Four της, εκεί όπου βρισκόταν ήδη ημετά τη... σκούπα κόντρα στη Μπασκόνια.Το... παζλ του Final Four συμπληρώθηκε την Τετάρτη 8 Μάη. Ηκατάφερε να επικρατήσει της Μονακό στο Game 5 μέσα στο Πριγκιπάτο με πρωταγωνιστή Καλάθη και να περάσει στο Final Four. Στο τελευταίο χρονικά ματς, οέφυγε με ένα τεράστιο break (με κορυφαίους ΜακΚίσικ και Μιλουτίνοφ) από τη Βαρκελώνη και έγινε η 4η ομάδα που περνά στην κορυφαία τετράδα της διοργάνωσης.Τα ημιτελικά θα διεξαχθούν 24 Μάη, ενώ ο τελικός και ο μικρός τελικός, δύο μέρες αργότερα στις 26 του ίδιου μήνα. Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR θα παίξει με τη Φενέρ και ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ στην... επανάληψη του περσινού τελικού.Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε 24/5, 19:00Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 24/5, 22:00Game 1: Παναθηναϊκός – Μακάμπι 87-91Game 2: Παναθηναϊκός – Μακάμπι 95-79Game 3: Μακάμπι - Παναθηναϊκός 85-83Game 4: Μακάμπι - Παναθηναϊκός 88-95Game 5: Παναθηναϊκός – Μακάμπι 81-72