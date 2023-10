TripAdvisor: Ελληνικά εστιατόρια ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου - Τα ρομαντικά, το «κρυμμένο διαμάντι» και το χορτοφαγικό

Κλείσιμο

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συμβουλεύονται το TripAdvisor πριν από κάθε επιλογή τους για φαγητό ή καφέ τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Οι κριτικές είναι χιλιάδες στα περισσότερα καταστήματα και ένα βραβείο από αυτό το μέσο μπορεί να σημαίνει πολλά για την δημοφιλία ενός καταστήματος. Το TripAdvisor μοιράζει τα Best of the Best βραβεία για το 2023 ανά ενότητες και η Ελλάδα έχει ισχυρή εκπροσώπηση.Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του TripAdvisor, τα βραβεία απονέμονται σε εστιατόρια με μεγάλο αριθμό διθυραμβικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητά σε διάστημα 12 μηνών. Κάθε νικητής πληροί τα αυστηρά πρότυπα εμπιστοσύνης και ασφάλειας του Μέσου, ενώ λιγότερο από το 1% των 8 εκατομμυρίων καταχωρίσεων στο Tripadvisor επιβραβεύονται με Best of the Best βραβείο.Τα ελληνικά νησιά προσελκύουν εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και μπορεί να «διαφημίζεται» πολύ η νυχτερινή ζωή, όμως δεν είναι λίγα τα ζευγάρια από το εξωτερικό που επιλέγουν την χώρα μας για μια ρομαντική απόδραση. Στα Best of the Best βραβεία του TripAdvisor για τα πιο ρομαντικά εστιατόρια του κόσμου, βρίσκονται δύο ελληνικά.Το πρώτο εστιατόριο στην σχετική λίστα είναι στην θέση 3 και πρόκειται για το «Mylos A La Carte Restaurant» στην Ρόδο με πάνω από 1.120 κριτικές και το απόλυτο της βαθμολογίας. «Εξερευνώντας την ελληνική κουζίνα με μια σύγχρονη πινελιά, το Mylos προσφέρει μια τοπική πινελιά στη βραδινή σας γευστική εμπειρία. Με θέα τη Μεσόγειο Θάλασσα και φόντο το βουνό Τσαμπίκα, οι σεφ μας προσφέρουν τα πιο παραδοσιακά, τοπικά πιάτα, προσφέροντάς σας μια αληθινή ελληνική εμπειρία στην πιο ατμοσφαιρική ατμόσφαιρα», αναφέρει το εστιατόριο για τις υπηρεσίες του.Στο νούμερο 7 της λίστας είναι το εστιατόριο «αλμύρα» στην Σαντορίνη με σχεδόν 3.000 κριτικές στην πλατφόρμα. Το μαγαζί βρίσκεται στην παραλία Αλμυρά στο Ακρωτήρι, στις νοτιοδυτικές ακτές της Σαντορίνης, 10 χιλιόμετρα από την Θύρα και αποτελεί ένα ήσυχο μέρος για χαλάρωση και ξεκούραση. Παρά την ομορφιά της η συγκεκριμένη παραλία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στου επισκέπτες της Σαντορίνης. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και αποτελείται από βότσαλο και πεντακάθαρα, ήρεμα νερά.Δείτε εικόνες: