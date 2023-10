Freedom, η εφαρμογή που «κόβει» τα social media για να μην... χαζολογάτε στη δουλειά

Κλείσιμο

Εάν θέλετε νασας χωρίς τίποτα να σας, μία είναι η λύση, όπως επισημαίνει στο BBC η Σούζι Αλέγκρε.Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή στο τηλέφωνό της πουγια όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί, η Αλέγκρε, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγγραφέας με έδρα το Λονδίνο, θεωρεί ότι, με τον τρόπο αυτό, μπορεί κανείς να συγκεντρώνεται καλύτερα, καθώς τα social mediaτην συγκέντρωσή μας.«Νομίζω ότι είναι απίστευτα δύσκολο μόνο με τη δύναμη της θέλησης να έχεις ένα smartphone και να μην σπαταλάς σημαντικό χρόνο σε αυτό», όπως υποστηρίζει. Ηαναφέρει το BBC.Με την «Freedom», μπορείς να επιλέξεις νασυγκεκριμένους ιστότοπους κοινωνικών μέσων ή ναεντελώς την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.Πλέον, η «λειτουργία του μοναχού» (monk mode), όπως σχολιάζει στην ιστοσελίδα του το βρετανικό δημοσίευμα.H τάση έχει κάνει θραύση στο TikTok, όπου τοδιαθέτει πλέον πάνω από ένα 77 εκατομμύρια προβολές.Ο γκουρού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,μοιράστηκε στο βιβλίο του, υπό τον τίτλο «How To Think Like A Monk» όλα όσα έμαθε ωςκαι τα μυστικά για το πώς τα εφάρμοσε στην καθημερινή του ζωή.«Ένα βασικό σημείο είναι η, η οποία είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της εκπαίδευσης του νου», όπως ο ίδιος έχει δηλώσει στο περιοδικό «Forbes». «Όταν είμαστε αποκομμένοι από τα social media, γινόμαστε παρατηρητές του τι συμβαίνει στο μυαλό μας. Δεν αντιδρούμε απλώς σε καταστάσεις, αλλά τιςΟ Τζέι Σέτι έδωσε ένα παράδειγμα μοναχών που έχουν «λίγα ή καθόλου υπάρχοντα» και τους τρόπους εξάσκησής τους: «Από αυτό το σημείο της αντικειμενικότητας, μπορούμε ναγύρω μας χωρίς να παρασυρόμαστε από τον επείγοντα χαρακτήρα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε», πρόσθεσε.Ωστόσο, ορισμένοιπου ενέχει η τάση αυτή για την ανθρώπινη υγεία, όταν υιοθετείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ειδικός σε θέματα εκπαίδευσηςεξήγησε ότι η μείωση του αλκοόλ και η κατανάλωση ορισμένων τροφών μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία:«Μπορείς το να αφιερώνεις λιγότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις αγαπημένες σου τηλεοπτικές σειρές να βελτιώσει την παραγωγικότητά σου, αλλά μακροπρόθεσμα έναβοηθάει στην ψυχική σου υγεία».Μπορεί επίσης να σε κάνει να, κάτι που θα είχε επίσης ψυχικό αντίκτυπο: «Το Πανεπιστήμιο είναι μια από τις καλύτερες στιγμές για να δημιουργήσεις ένα δίκτυο επαφών . Απομονώνοντας τον εαυτό σου από τους άλλους χάνεις αυτό το δίκτυο. Κατά καιρούς χρειαζόμαστε όλοι τον δικό μας χώρο, αλλά η τάση του «Monk mode» προτείνει να μην βλέπεις κόσμο για ολόκληρες εβδομάδες. Με το να κρατάς τον εαυτό σου απομονωμένο, περιορίζεις τη δυνατότητα να συνδεθείς με άλλους σε βαθύτερο επίπεδο».O ιδρυτής της εφαρμογής «Freedom», Φρεντ Στούτσμαν, είχε τη φαεινή ιδέα όταν ήταν στο Πανεπιστήμιο και συνεχώς κοίταζε το Facebook με αποτέλεσμα να μην έχει καθόλου χρόνο για την διατριβή του. Η εφαρμογή του, όπως ισχυρίζεται, έχει πλέον περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια ακολούθους σε όλο τον κόσμο.