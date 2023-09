Ναγκόρνο Καραμπάχ: Φόβοι για πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών μετά τις νέες εχθροπραξίες - Ειρήνη ζητά η Δύση

BREAKING:



Large scale fighting has just started in Nagorno-Karabakh.



Artillery and suicide drones are in action by both sides.



It’s possible that another war between Azerbaijan and Armenia is starting in front of our eyes. pic.twitter.com/xXC0Er8fCj — Visegrád 24 (@visegrad24) September 19, 2023

#Yerevan,#Armenian people realizing they were betrayed, continue to gather in the square in front of the Armenian government building.

They accuse PM #Pashinyan that his policies led to #Azerbaijan’s decision to begin military operations in #NagornoKarabakh 🔽 pic.twitter.com/HV1dIJy496 — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) September 19, 2023

Κλείσιμο

The entire population of Artsakh continues to stay in the basements with no electricity, no communication, no food and no heating in the cold weather conditions. Azerbaijan continues to target the civilian infrastructure and the civilian population, using military aviation,… pic.twitter.com/fK1p3Dkejh — Artsakh / Nagorno-Karabakh Human Rights Ombudsman (@ArtsakhOmbuds) September 19, 2023

Μπαρούτι μυρίζει και πάλι η περιοχή του Καυκάσου με έναν νέο γύρο εχθροπραξιών να έχει ξεκινήσει ανάμεσα σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία , που πολέμησαν για τελευταία φορά πριν από τρία χρόνια.Το Αζερμπαϊτζάν έχει ξεκινήσει «αντιτρομοκρατικές», όπως τις χαρακτηρίζει, επιχειρήσεις σε περιοχές του Ναγκόρνο-Καραμπάχ που τελούν υπό τον έλεγχο των Αρμενίων, απειλώντας να τις συνεχίσει «μέχρι τέλους».Το Μπακού κατέστησε σαφές ότι η επίθεση θα σταματήσει μόνο με την παράδοση.Οι «παράνομοι αρμενικοί στρατιωτικοί σχηματισμοί θα πρέπει να παραδώσουν όλα τα όπλα και να διαλύσουν το παράνομο καθεστώς», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η προεδρία του Αζερμπαϊτζάν .Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία ήρθαν για πρώτη φορά σε πόλεμο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια, το 2020 το Αζερμπαϊτζάν ανακατέλαβε περιοχές μέσα και γύρω από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ πρροτού συμφωνηθεί εκεχειρία που παρακολουθείται από Ρώσους ειρηνευτές.Οι εθνοτικοί Αρμένιοι στο Καραμπάχ απηύθυναν έκκληση την Τρίτη για κατάπαυση του πυρός και για την έναρξη συνομιλιών. Ωστόσο, ήταν σαφές από το τελεσίγραφο του Αζερμπαϊτζάν ότι στόχος του Μπακού ήταν να ολοκληρώσει την κατάκτηση του ορεινού θύλακα.