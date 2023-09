Σάνα Μαρίν: Θα εργασθεί στο think tank του Τόνι Μπλερ

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν , η οποία έχασε οριακά τις εκλογές του περασμένου Απριλίου και παραιτήθηκε από την ηγεσία του κόμματός της την περασμένη εβδομάδα, σχεδιάζει να αποχωρήσει από το κοινοβούλιο και να εργασθεί στο Institute for Global Change, το think tank του Τόνι Μπλερ.Λόγω της νέας της θέσης, η Σάνα Μαρίν ανακοίνωσε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Φινλανδίας. Η ίδια δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι από την νέα της θέση στο think tank του πρώην πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου «θα ωφεληθεί ολόκληρη η Φινλανδία».ή να επιδιώξει θέση σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά προς το παρόν δεν έχει τέτοια σχέδια.Οταν ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2019, η Σάνα Μαρίν ήταν η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο, προσέλκυσε την παγκόσμια προσοχή και συνέβαλε στην προβολή της εικόνας της Φινλανδίας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.Μετά την αντιμετώπιση της επιδημίας της Covid και της οικονομικής αναταραχής,μετά την ρωσική εισβολή και ηγήθηκε της πορείας της χώρας της από την ουδετερότητα προς την Ατλαντική Συμμαχία.Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ