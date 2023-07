«Try that in a small town»: Χαμός στις ΗΠΑ με κάντρι τραγούδι - «Ρατσιστικό, προωθεί το... λιντσάρισμα»

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στιςτις τελευταίες εβδομάδες οι στίχοι και το βίντεο κλιπ ενός κάντρι τραγουδιού με τίτλο «Try that in a small town» του συντηρητικού μουσικού, αφού κάποιοι πιστεύουν ότι προωθούν τον ρατσισμό, την αυτοδικία ή ακόμη και το... λιντσάρισμα.Το κάντρι κομμάτι που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο και αποτελεί το κεντρικό single του 11ου άλμπουμ του Aldean γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, και μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει πάνω απόστο. Υπάρχουν πολλοί ωστόσο που θεωρούν απαράδεκτους τους στίχους του κομματιού, λέγοντας ότι «αποτυπώνουν την παράνοια και τις ψευδαισθήσεις των δεξιών» της Αμερικής, παρουσιάζοντας τις πόλεις ως περιοχές όπου βασιλεύει το χάος και η παρανομία επειδή εκεί δεν υπάρχουν «ηθικά χωριατόπαιδα» που οπλοφορούν.«Βρίζουν αστυνομικούς, τους φτύνουν στο πρόσωπο / Ποδοπατούν τη σημαία και της βάζουν φωτιά / Νομίζεις ότι είσαι σκληρός / Δοκίμασε όμως κάτι τέτοιο σε μια μικρή πόλη / Δες πού θα σε οδηγήσει / Εδώ φροντίζουμε τους δικούς μας / Αν περάσεις την κόκκινη γραμμή, δεν θα αργήσει να συμβεί», αναφέρει μεταξύ άλλων το αμφιλεγόμενο κάντρι κομμάτι.«Έχω ένα όπλο που μου έδωσε ο παππούς μου / Λένε ότι μια μέρα θα αρχίσουν να μαζεύουν τον κόσμο / Μπορεί αυτές οι βλακείες να γίνονται ανεκτές στην πόλη / Καλή τύχη» προσθέτει το κομμάτι, κάνοντας μια αναφορά (σύμφωνα με τον Guardian) σε μια δημοφιλήπου θέλει την αμερικανική κυβέρνηση να ετοιμάζει... συλλήψεις όσων διαφωνούν με τις απόψεις της.Στο κομμάτι γίνεται ακόμα λόγος για μικρές πόλεις γεμάτες μεκαλώντας όσους «πάνε γυρεύοντας για καυγά» να... κοπιάσουν.Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Try that in a small town» έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά, αφού ήταν διανθισμένο με σκηνές από τις ταραχές και τους βανδαλισμούς που είχαν συμβεί το 2020, στις συγκεντρώσεις του κινήματοςΣτο βίντεο κλιπ ο Aldean εμφανίζεται να τραγουδά μπροστά από το δικαστήριο της κομητείας Μόρι στο Τενεσί, όπου είχε λάβει χώρα το λιντσάρισμα ενός 18χρονου μαύρου άνδρα ονόματι, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι επιτέθηκε σε μια λευκή γυναίκα. Η εταιρεία παραγωγής του βίντεο υποστήριξε τη συγκεκριμένη επιλογή - με την οποία ο καλλιτέχνης φέρεται να μην είχε καμία σχέση - λέγοντας ότι είναι μια δημοφιλής τοποθεσία γυρισμάτων λόγω του επιβλητικού τοπίου.Λίγες μέρες αφότου κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του single του, ο Aldean έγραψε μια μακροσκελή δήλωση την οποία δημοσιεύσε στα social media. Σε αυτή εξηγεί τι σημαίνει το συγκεκριμένο τραγούδι για εκείνον (αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει γράψει ο ίδιος του στίχους) και χαρακτήρισε τις επικρίσεις που δέχεται «επικίνδυνες».«Το περασμένο 24ωρο, έχω κατηγορηθεί ότι επέλεξα να ερμηνεύσω ένα κομμάτι υπέρ του λιντσαρίσματος (το οποίο έχει κυκλοφορήσει από τον Μάιο) και ότι εκφράζω δυσαρέσκεια για τις διαδηλώσεις του BLM που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν είναι μόνο αβάσιμοι αλλά και επικίνδυνοι. Δεν υπάρχει ούτε ένας στίχος στο κομμάτι που να αναφέρεται στην φυλή, και ούτε ένα απόσπασμα οπτικού υλικού που να μην προέρχεται από αληθινές ειδήσεις. Αν και προσπαθώ πάντα να σέβομαι την ερμηνεία που μπορεί να δίνει ο καθένας σε ένα τραγούδι, η κατάσταση έχει παρατραβήξει», σημείωνε στη δήλωσή του ο τραγουδιστής.

View this post on Instagram

Όπως προσθέτει ο ίδιος, το «Try that in a small town» αποτυπώνει το αίσθημαπου υπάρχει στις μικρές κοινότητες, όπως εκείνη που μεγάλωσε και ο ίδιος. «Εκεί φροντίζαμε τους γείτονές μας, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε διαφορές μας σε θέματα καταγωγής ή πιστεύω. Επειδή ήταν γείτονές μας, αυτό υπερίσχυε όσων μας έκαναν διαφορετικούς. Ποτέ μου δεν έκρυψα τις πολιτικές μου απόψεις και ξέρω ότι πολλοί σε αυτήν τη χώρα δεν συμφωνούμε για το πώς πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, έτσι ώστε οι ειδήσεις να μην μας κρατούν κάθε βράδυ ξάγρυπνους. Όμως υπάρχει αυτή η επιθυμία, και αυτό εκφράζει το τραγούδι μου».Σε πρόσφατη συναυλία του, ο Aldean επανήλθε στο θέμα, εξαπολύοντας επίθεση κατά τηςκαι λέγοντας ότι προειδοποίησε τις ΗΠΑ να «επανέλθουν στον παλιό καλό εαυτό τους, όπως ήταν προτού αρχίσουν να συμβαίνουν όλα αυτά τα σκ@@τα».Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Aldean (που στο ξεκίνημα της καριέρας του απέφευγε να μιλήσει ανοιχτά για πολιτικά) ξεκίνησε να εκφράζει πιο ανοιχτά τις συντηρητικές του απόψεις την περίοδο της προεδρίας του Τραμπ. Τα χρόνια που ακολούθησαν και όταν οδιαδέχτηκε τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο στην εξουσία, ο τραγουδιστής άρχισε να καταφέρεται συχνότερα εναντίον της κυβέρνησης, ενώ και η σύζυγός του πόσταρε στα social media φωτογραφίες της ίδιας και των παιδιών του ζευγαριού με μπλουζάκια κατά του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ.Στις 18 Ιουλίου, λίγες μόλις μέρες μετά την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ, το δίκτυο Country Music Television επιβεβαίωσε σε πολλά ΜΜΕ ότι το απέσυρε. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε οργή σε πολλούς φαν του δημοφιλούς καλλιτέχνη που έκαναν λόγο για λογοκρισία. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑεξέφρασε τη συμπαράστασή του στον Aldean αποκαλώντας τον «φανταστικό τύπο».Σύμφωνα με χθεσινό άρθρο του NBC News, ο Aldean αποφάσισε τελικά να αφαιρέσει μια σκηνή από το κλιπ που δείχνει την προβολή σκηνών από διαμαρτυρία του κινήματος Black Lives Matter πάνω σε ένα δικαστήριο. Πρόκειται για ένα απόσπασμα περίπου 7 δευτερολέπτων που πλέον δεν υπάρχει στο επίσημο βίντεο.Εκπρόσωπος του καλλιτέχνη αρνήθηκε να σχολιάσει αυτήν την εξέλιξη.Παρά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει και την απόσυρσή του από το CMT, οι προβολές του κομματιού στο YouTube συνεχίζουν να αυξάνονται. Το Try that in a small town» βρέθηκε στο Νο 1 στο Hot Country Songs chart και στη 2η θέση του Billboard Hot 100, ενώ και οι πωλήσεις του single είναι πολύ υψηλές για το συγκεκριμένο είδος μουσικής.Με πληροφορίες από People, NBC News, Guardian