Σούπερ-ήρωες: Πώς γεννήθηκαν Iron Man, Batman, Spiderman και Superman και πόσα κέρδη αποφέρουν στις εταιρείες

Διανύοντας πλέον την 5η φάση του σινεματικού σύμπαντός της, η Marvel Studios, η εταιρεία που ξεκίνησε εκδίδοντας περιοδικά κόμικς και έφτασε να γίνει ένας κινηματογραφικός κολοσσός, συνεχίζει να μας πείθει ότι όλοι χρειαζόμαστε στις ζωές μας έναν σουπερήρωα.Όταν ο συγγραφέαςκαι ο γραφίσταςδημιούργησαν το 1961, για λογαριασμό τουιδιοκτήτη μιας μικρής εταιρείας έκδοσης περιοδικών ονόματι Marvel Comics, μια σύντομη σειρά κόμικ με το όνομα Fantastic Four, σίγουρα δεν περίμεναν αυτό που θα ακολουθούσε.4 ήρωες, ένας λαστιχένιος άνθρωπος, μια αόρατη γυναίκα, ένας άνδρας βράχος και ένα αγόρι που έπαιρνε φωτιά, έγιναν οι λόγοι που τα παιδιά στην Αμερική μάζευαν μανιωδώς το «χαρτζιλίκι» τους και έχωναν τα πρόσωπά τους μέσα στις σελίδες των βιβλίων με τα πολύχρωμα σχέδια. Με την κυκλοφορία του Fantastic Four no. 1 (Νοέμβριος 1961), οι αναγνώστες εισήχθησαν σε ένα υπερηρωικό σκηνικό που είχε, ωστόσο, τις ρίζες του στον πραγματικό κόσμο. Οι Lee και Kirby προσπάθησαν να κάνουν τους χαρακτήρες των κόμικς τους πιοεπιτρέποντάς τους να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ρεαλιστικό τρόπο, περιλαμβάνοντας ήρωες που συχνά μάχονται ή διαφωνούν μεταξύ τους. Η τάση αυτή συνεχίστηκε σε μια πληθώρα άλλων χαρακτήρων που εισήγαγε η Marvel Comics στις αρχές της δεκαετίας του 1960, όπως οκαι οιΤα τέλη του 90 βρήκαν την Marvel Comics μια χρεωκοπημένη εταιρεία που κατέρρεε, καθώς ο εκδότης της δεν μπορούσε να αποπληρώσει το χρέος που είχε συσσωρευτεί. Μετά από πολλές προσφορές εξαγοράς, η κάποτε κορυφαία στα κόμικς εταιρεία, πέρασε στα χέρια δυο επιχειρηματιών τουκαι τουΤα κόμικς δεν πουλούσαν εκείνη την εποχή όπως οι εφημερίδες, αλλά η βιομηχανία παιχνιδιών άρχισε να γιγαντώνεται. Οι δυο τους είδαν μια μοναδική ευκαιρία στον ορίζοντα. Μέσα από σειρά απίθανων γεγονότων, τα κέρδη της Marvel άρχισαν να ανεβαίνουν, προερχόμενα κυρίως από παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια και άλλα εμπορεύματα που αποτελούσαν προσωποποιήσεις των πιο δημοφιλών της σουπερηρώων.Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, που η εταιρεία ξεκίνησε να σκέφτεται την παρουσίαση των χαρακτήρων της σε μεγαλύτερης κλίμακας μέσα, όπως για παράδειγμα τον κινηματογράφο. Από το 2009 που εξαγοράστηκε από τα στούντιο τηςγια, σήμερα το 2023 κατόρθωσε να ανεβάσει την αξία της στα. Πως; Με μια γιγαντιαία σύγκρουση κινηματογραφικών συμπάντων που περιείχε ατίθασους ήρωες, απίθανες συμμαχίες και σκληρές μάχες για την εξουσία.Αυτές οι ταινίες διέφεραν από τις προηγούμενες προσπάθειες μεταφοράς των κόμικς στη μεγάλη οθόνη. Η διαφορά έγκειται στο ότι διαδραματίζονται σε έναν ενιαίο κοινό κόσμο, που εν τέλει όλοι οι ήρωες συναντιούνται. Αυτό το φιλόδοξο σχέδιο απέφερε τεράστια κέρδη με τους, μια ταινία στην οποία πρωταγωνίστησαν ο, οκαι ο- τρεις ήρωες που είχαν σημειώσει μεμονωμένες επιτυχίες σε- και η οποία απέφερε περισσότερα απόΗ ταινία Iron Man ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιτυχίας της εταιρείας. Το 2008 η ταινία επέφερε 585 εκατομμύρια δολάρια κέρδος. Το 2013, το τέλος της τριλογίας της, σημείωσε 1,2 δις δολάρια κέρδος, αποδεικνύοντας όχι μόνο ότι οείναι ο αγαπημένος ατσαλένιος σουπερήρωας όλων μας, αλλά και ο πιο ακριβοπληρωμένος. Η Marvel και ηείδαν αυτήν την επιτυχία, ως μια τεράστια προοπτική εξέλιξης. Χώρισε τις παραγωγές της σε φάσεις που η κάθε μια αντιστοιχούσε στην χρονολογική σειρά που εμφανίζονταν οι χαρακτήρες στα κόμικς. Η φάση 4 ήταν η πιο επιτυχημένη και αναμενόμενη, αφού περιείχε την ταινίαπου αποτελούσε το κινηματογραφικό τέλος της παρέας τωνκαιΤο Endgame είχε έσοδα, ποσό ρεκόρ για τις ταινίες της2023 η Marvel διανύει την πέμπτη φάση της με πολλές ακόμα ταινίες να έχουν ανακοινωθεί για κυκλοφορία και πολλές αναμενόμενες ιστορίες χαρακτήρων να προετοιμάζονται για την μεγάλη οθόνη. Ήδη από την φάση 4, η Marvel έχει συνεπάρει και τον κόσμο της τηλεόρασης, κυκλοφορώντας σειρές ιστοριών διάφορων χαρακτήρων που γνωρίσαμε μέσα από το σύμπαν της, όπως ο Loki, ο οποίος αποτέλεσε την πιο επιτυχημένη σειρά της MCU (Marvel Cinematic Universe), προσελκύοντας στην Disney+ πάνω από 116 εκατομμύρια νέους συνδρομητές.«Τα κόμικς είναι βασικά, σενάρια μεγάλων ιστοριών. Οι άνθρωποι θέλουν να πετάξουν. Οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν ήρωες. Οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν κακοί», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής των Marvel Studios, Avi Arad.