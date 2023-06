Ιταλία: Στις φλόγες επταώροφο κτίριο μετά από έκρηξη στο κέντρο της Ρώμης - Μια νεκρή και τουλάχιστον 17 τραυματίες

🔵#Roma Una vittima e almeno 12 feriti, 5 intossicati e 7 ustionati, per un incendio divampato in una palazzina di 7 piani in ristrutturazione nella zona di Colli Aniene, periferia est della Capitale. Una ventina gli sfollati. Le fiamme sarebbero partite da un'auto parcheggiata. pic.twitter.com/cVd4i909C3