Καναδάς: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε Κεμπέκ και Οντάριο λόγω παγοθύελλας (βίντεο)

Nos agents ont été très occupés et ont fait un excellent travail en aidant les résidents pendant cette tempête difficile.

It’s been a busy couple days, our officers were very busy and did a great job helping residents during this difficult storm. #icestorm pic.twitter.com/0EEsicd2YU — Sécurité Publique -Westmount - Public Safety (@Secur_Westmount) April 7, 2023

🎥 A video from one of our current calls.



‼️Please stay far away from all downed wires & treat all wires as if they are live.‼️#Ottawa #OttCity #IceStorm #OttNews #OttawaStorm #OttawaIceStorm pic.twitter.com/e5jfmcy9Ct — Ottawa Fire Services (@OttFire) April 5, 2023

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στοπαρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, δύο ημέρες μετά το πέρασμα μιας παγοθύελλας από τον ανατολικό Καναδά, που προκάλεσε τον θάνατο δυο ανθρώπων και πολλές υλικές ζημιές κυρίως στο"Αποκαταστήσαμε το ηλεκτρικό ρεύμα για λίγο πάνω από το ένα τρίτο των κατοίκων που επλήγησαν από τις διακοπές που προκάλεσε η παγοθύελλα", ανακοίνωσε ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειαςΣχεδόν"Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τη διαχείριση της κρίσης από την Hydro-Québec", δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας του Κεμπέκ,, σε συνέντευξη Τύπου σήμερα.Η εταιρία εκτιμά ότι είναι σε θέση να αποκαταστήσει το ηλεκτρικό ρεύμα για την πλειονότητα των πελατών μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής."Ξέρουμε ότι για ορισμένους πελάτες αυτό θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, ίσως και τη Δευτέρα", δήλωσε ο Ρεζίς Τελιέ, εκπρόσωπος της Hydro-Québec."Πιο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες" με την πάροδο της ημέρας αναμένεται να επιτρέψουν "την επιτάχυνση της αποκατάστασης της υπηρεσίας", πρόσθεσε.