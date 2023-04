Ντόναλντ Τραμπ: Προσγειώθηκε στη Νέα Υόρκη - Δείτε βίντεο

Donald Trump has posted on Truth Social asking people to send contributions to his 2024 presidential campaign.



Latest: https://t.co/sHqfND58rW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8ZCvvsHQjF — Sky News (@SkyNews) April 3, 2023

JUST IN: Former President Trump departs West Palm Beach, Florida, en route to New York City to turn himself in on 30+ criminal charges https://t.co/gE8JGOp8oJ pic.twitter.com/VPoGG9IcMV — CNN (@CNN) April 3, 2023

Unbelievable support for miles as we depart to New York! pic.twitter.com/Qa0c2pXBip — Eric Trump (@EricTrump) April 3, 2023

Κλείσιμο

WATCH: Donald Trump's motorcade departs his Mar-a-Lago estate in Florida as the former president heads to New York to face arraignment https://t.co/loy3kzMzbL pic.twitter.com/xzFnRSr9hN — Bloomberg (@business) April 3, 2023

Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα απ' όπου θα κάνει μια δήλωση.

Trump's motorcade has to stop at a red light pic.twitter.com/tsuOMMGMKh — Aaron Rupar (@atrupar) April 3, 2023

Εν τω μεταξύ, όπως

, η αστυνομία έχει ήδη τοποθετήσει κάγκελα έξω από το κτίριο όπως και έξω από το δικαστήριο στο Μανχάταν, αναμένοντας συγκεντρώσεις υποστηρικτών του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ θα φτάσει στο δικαστήριο με τη συνοδεία της Μυστικής Υπηρεσίας, που φυλάσσει τους πρώην προέδρους και θα παραδοθεί εθελοντικά. Δεν αναμένεται να του περάσουν χειροπέδες, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις.

Στη συνέχεια θα του πάρουν αποτυπώματα και θα τον φωτογραφίσουν, πριν ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, όπως ο έλεγχος για το αν εκκρεμούν σε βάρος του εντάλματα. Μέσα ενημέρωσης όπως οι New York Times και το Associated Press έχουν ζητήσει την τηλεοπτική κάλυψη της διαδικασίας και τη δημοσίευση του κατηγορητηρίου λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τη κοινή γνώμη.

Μετά, ενώπιον του δικαστή, θα απαγγελθούν στον Τραμπ κατηγορίες και αναμένεται να δηλώσει αθώος. Το πιθανότερο είναι να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Στη Νέα Υόρκη έφτασε λίγο μετά τις 22:30 ώρα Ελλάδος, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη (04/03) να εμφανιστεί στο δικαστήριο του Μανχάταν προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες.Το αεροπλάνο του Τραμπ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιοτης Νέας Υόρκης από τη Φλόριντα, όπου αναχώρησε συνοδεία αυτοκινητοπομπής.Ο Τραμπ αναμένεται να περάσει το αποψινό βράδυ του στονκαι την Τρίτη (4/4) θα εμφανιστεί στο δικαστήριο.Σύμφωνα με ανακοίνωση από το προεκλογικό επιτελείο του, ο Τραμπ θα μιλήσει από το Μαρ-α-Λάγκο, την Τρίτη στις 20:15, τοπική ώρα.Η πρόθεσή του να προβεί σε δηλώσεις από το Παλμ Μπιτς δείχνει ότι πιστεύει πως θα έχει επιστρέψει στην οικία του, τη Φλόριντα, μέχρι το απόγευμα παρά το γεγονός ότι αναμένεται να καταδικαστεί νωρίτερα για την υπόθεση «εξαγοράς της σιωπής» της Στόρμι Ντάνιελς στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το 2016.Η τελευταία φορά που ο Τραμπ μίλησε δημοσίως ήταν στις 25 Μαρτίου στη διάρκεια αγώνα στο Τέξας εν μέσω αναφορών ότι θα του ασκηθεί ποινική δίωξη.