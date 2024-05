Λονδίνο: Για τρίτη θητεία ο Σαντίκ Καν δήμαρχος - Η ιστορία του γιου των Πακιστανών μεταναστών 

Ο Σαντίκ Καν επανεξελέγη δήμαρχος του Λονδίνου για τρίτη ιστορική θητεία, αφού είναι ο πρώτος δήμαρχος που εξασφαλίζει τρίτη θητεία στην βρετανική πρωτεύουσα, μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων.



Στα 53 του χρόνια, αυτός ο γιος πακιστανών μεταναστών που ανήκει στο Εργατικό Κόμμα, νίκησε την υποψήφια του Συντηρητικού Κόμματος Σούζαν Χολ και ξεπέρασε τον προκάτοχό του Μπόρις Τζόνσον που είχε εξασφαλίσει δύο θητείες στην δημαρχία του Λονδίνου.

"It is the honour of my life to serve the city that I love”



London Mayor Sadiq Khan admits it’s been a “difficult few months”, but he’s “answered fearmongering with facts”



Follow live: https://t.co/LGErzSkZja pic.twitter.com/qMtM0A0ZnR — BBC Politics (@BBCPolitics) May 4, 2024

London Mayor Sadiq Khan has won reelection.



His victory speech was disrupted by loud boos.



A man walks across the stage and yells, "Khan killed London!" pic.twitter.com/LYN6dL7ti9 — The Post Millennial (@TPostMillennial) May 4, 2024

👏🏽Congrats to Sadiq Khan on historic 3rd term as London Mayor @SadiqKhan. London you’ve wiped the floor with Susan Hall & made me proud✊🏾#LondonMayoralElection pic.twitter.com/CKsQuUEABW — Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) May 4, 2024

Proud to see my good friend and brilliant London mayor @SadiqKhan re-elected for his third term.



Londoners have voted to give their city a fairer, safer, greener future. pic.twitter.com/ug6efbS8P8 — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) May 4, 2024

Κατά την διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Σαντίκ Καν πολέμησε με σφοδρότηταΑυτήν την φορά, υποσχέθηκε μια «πιο δίκαιη, πιο ασφαλή, πιο πράσινη πόλη για όλο τον κόσμο».