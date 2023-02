Πυρηνικά: Η Ρωσία θα αποφασίσει αν θα αναστείλει τη συμμετοχή της στη συνθήκη New START

Κλείσιμο

Η Δούμα, (Κάτω Βουλή), θα συζητήσει αύριο Τετάρτη το νομοσχέδιο που υπέβαλε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, για την αναστολή της συμμετοχής της χώρας στη συνθήκη New START και θα λάβει αμέσως απόφαση, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σώματος αυτού, Βιατσεσλάφ Βαλόντιν.Η Δούμα θα στείλει στη συνέχεια το νομοσχέδιο στο(Άνω Βουλή), προστίθεται στην ανακοίνωση.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε, νωρίτερα, ότι κύριος στόχος της Ρωσίας είναι να διασφαλισθεί ότι θα συνεχίσει να τηρείται η πυρηνική ισορροπία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.προέβη σε δηλώσεις ώρες αργότερα αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία αποχωρεί από την συνθήκη New STAR για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων η οποία θέτει όριο στον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν και οι δύο χώρες, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες.«Ο κύριος στόχος του προέδρου και της χώρας μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η πυρηνική ισορροπία θα συνεχισθεί», μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο δηλώσεις που έκανε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη του στα κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, μετά την ομιλία που απηύθυνε ο πρόεδρος Πούτιν στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση (της κάτω και άνω βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου-σ.σ.).Η συνθήκη New STARTμεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων στον κόσμο, που εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο επί του παρόντος ετοιμάζει την σχετική απόφαση για την αποχώρηση από την συνθήκη η οποία εν συνεχεία θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο προς επικύρωση.Ο Πούτιν επίσης επικαλέσθηκε έναν νόμο του 2012 που σκιαγραφεί την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας η οποία αναφέρεται στην συνθήκη New START.Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θα δώσει τις επόμενες μέρες στην δημοσιότητα μια νέα εκδοχή του δόγματος της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, μετέδωσε το TASS.