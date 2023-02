Ρωσία: Κύριος στόχος μας να διατηρηθεί η πυρηνική ισορροπία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι κύριος στόχος της Ρωσίας είναι να διασφαλισθεί ότι θα συνεχίσει να τηρείται ημε τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.Ο Πεσκόφ προέβη σεαφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία αποχωρεί από την συνθήκη New STAR για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων η οποία θέτει όριο στον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν και οι δύο χώρες, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες.«Ο κύριος στόχος του προέδρου και της χώρας μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η πυρηνική ισορροπία θα συνεχισθεί», μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο δηλώσεις που έκανε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη του στα κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, μετά την ομιλία που απηύθυνε ο πρόεδρος Πούτιν στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση (της κάτω και άνω βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου-σ.σ.).Η συνθήκη New START είναι η τελευταία συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων στον κόσμο, που εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο επί του παρόντος ετοιμάζει την σχετική απόφαση για την αποχώρηση από την συνθήκη η οποία εν συνεχεία θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο προς επικύρωση.Ο Πούτιν επίσηςπου σκιαγραφεί την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας η οποία αναφέρεται στην συνθήκη New START.Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θα δώσει τις επόμενες μέρες στην δημοσιότητα μια νέα εκδοχή του δόγματος της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, μετέδωσε το TASS.Η Ρωσία θα συνεχίσει να τηρεί τα όρια στον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών που μπορεί να αναπτύξει, σε συμφωνία με τη συνθήκη New START, παρά την απόφαση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να αναστείλει τη συμμετοχή της Μόσχας στη συνθήκη αυτή, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.«Προκειμένου να διατηρηθεί επαρκής βαθμός προβλεψιμότητας και σταθερότητας στον τομέα των πυρηνικών πυραύλων, η Ρωσία σκοπεύει να τηρήσει μια υπεύθυνη προσέγγιση και θα συνεχίσει να τηρεί αυστηρά τους ποσοτικούς περιορισμούς που προβλέπονται από τη συνθήκη New START εντός του κύκλου ζωής της συνθήκης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.Επιπρόσθετα ανέφερε ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει τις ΗΠΑ για προγραμματισμένες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBMs).Το ρωσικό ΥΠΕΞ στην ανακοίνωσή του επέρριψε την ευθύνη στις ΗΠΑ για τη ρωσική απόφαση αναστολής συμμετοχής της στη New START. Εντούτοις υπογραμμίζεται ότι η Μόσχα δεν είναι αντίθετη να επανέλθει στη συνθήκη σε περίπτωση που αλλάξει η πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Ρωσίας.