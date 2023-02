Qatargate: Ελεύθερος άνευ όρων ο Νικολό Φίγκα-Ταλαμάνκα

Κλείσιμο

Ελεύθερος, χωρίς όρους, αφέθηκε ο Νικολό Φίγκα-Ταλαμάνκα, ένας από τους υπόπτους της έρευνας για το Qatargate Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΝSA, ο επικεφαλής της ΜΚΟ «No Peace Without Justice» που συνελήφθη στο πλαίσιο της βελγικής έρευνας για το Qatargate, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους μετά από σχεδόν δύο μήνες κράτησης.Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Δεκεμβρίου του 2022 , είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου των Βρυξελλών να παρατείνει την προφυλάκισή του κατά ένα μήνα.Επίσης, να σημειωθεί πως ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Βελγίου είχε ασκήσει έφεση - στα μέσα του Δεκεμβρίου 2022- κατά της απόφασης του προδικαστικού δικαστηρίου να αφήσει ελεύθερο τον Νικολό Φίγκα-Ταλαμάνκα, αλλά με ηλεκτρονικό βραχιόλι.Ο λομπίστας των Βρυξελλών Νικολό Ταλαμάνκα συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου, όπως και ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι, ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, η Εύα Καϊλή, ο πατέρας της και ο συνδικαλιστής Λούκα Βιζεντίνι. Οι δύο τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από ανάκριση, αλλά οι υπόλοιποι συνελήφθησαν.Ο Νικολό Φίγκα-Ταλαμάνκα είναι ο γενικός διευθυντής μιας άλλης ΜΚΟ, της No Peace Without Justice. Με επίκεντρο τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προώθηση της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, η οργάνωση εδρεύει επίσημα στη Ρώμη και τις Βρυξέλλες και έχει την ίδια διεύθυνση στις Βρυξέλλες με το Fight Impunity, στη οδό 41 Rue Ducale.