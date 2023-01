Βραζιλία: Ξεπερνούν τις 1.000 οι συλλήψεις μετά τα επεισόδια - Επιθέσεις κατά δημοσιογράφων

#WATCH | Brazilian protestors ask for the source code of election results after entering the congress building in Brasilia. pic.twitter.com/u5f5w8sS5t #brazil #bolsonaro

Live coverage from #Brazil ! The guy on the maga hat is some dude named RAY EPPs pic.twitter.com/IjE4RN5iRi

UPDATE : Bolsonaro Rioters Getting Arrested in #Brazil , Lula Signs Decree to Bring Them to Justice. Security clearing area, restoring control: pic.twitter.com/SvgNHEf2ii

CNN: BRAZIL 🇧🇷 It's another January 6th 🤣😆 pic.twitter.com/IKi7pnp8Tk — Joni Job (@jj_talking) January 8, 2023

Σε άλλες εικόνες διακρίνεται λεωφορείο γεμάτο συλληφθέντες διαδηλωτές να αναχωρεί, προφανώς προς την κατεύθυνση αστυνομικού τμήματος.

🚨#BREAKING: Mass arrests of pro-Bolsonaro protesters at the presidential palace



📌#Brasilia | #Brazil

⁰Currently, a large group of riot police has surrounded pro-Bolsonaro protesters as multiple protesters are currently being arrested Mass numbers pic.twitter.com/DmZOPL6pxO — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) January 8, 2023

🚨BREAKING: Supporters of Jair Bolsonaro have reportedly broken into the National Congress in Brazil



pic.twitter.com/dFZL5mk7K0 — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 8, 2023

#Brazil 🇧🇷



La police militaire est désormais déployée autour du Palais Planatol (siège officiel et lieu de travail du président).pic.twitter.com/3QIxGBWNjD — Cartes du Monde (@CartesDuMonde) January 8, 2023

⚠️ Bolsonaristas invadem o Congresso Nacional em manifestação antidemocrática pic.twitter.com/fpLp7TThD2 — Metrópoles (@Metropoles) January 8, 2023

"We will not give up on Brazil"



Brazilian Spring protesters left the HQ towards the Ministries Esplanade where the National Congress is. pic.twitter.com/eo85A8j0uQ — The Rio Times (@TheRioTimes) January 8, 2023

BREAKING (1/3) 🇧🇷 Bolsonaristas are leading a violent insurrection in the capital Brasilia, ransacking their way to the Congress, Supreme Court, and Presidential Palace. The @ProgIntl stands with @LulaOficial against these acts of terror and in defense of democracy in Brazil. pic.twitter.com/gYSc5ElL1t — Progressive International (@ProgIntl) January 8, 2023

Police and Military have retreated from attempting to stop protestors who have overtaken the Supreme Court, the Congress building and surrounded the presidential palace in Brazil. Protest numbers are now growing into the tens of thousands. pic.twitter.com/gYJ3g78Z4e — The Canadian Independent (@canindependent) January 8, 2023

- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

We condemn the attacks on Brazil's Presidency, Congress, and Supreme Court today. Using violence to attack democratic institutions is always unacceptable. We join @lulaoficial in urging an immediate end to these actions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 8, 2023

My absolute condemnation of the assault on the democratic institutions of Brazil.



Full support for President @LulaOficial Da Silva, democratically elected by millions of Brazilians through fair and free elections. — Charles Michel (@CharlesMichel) January 8, 2023

A vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas! O Presidente @LulaOficial pode contar com o apoio incondicional da França. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2023

Sto seguendo con preoccupazione quanto sta accadendo in Brasile.Ogni atto di violenza contro le istituzioni democratiche deve essere condannato con grande fermezza. I risultati elettorali vanno sempre e comunque rispettati . — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 8, 2023

Respecting the democratic will of the people is paramount in any democracy – including Brazil. Canada strongly condemns the violent behaviour on display there today, and we reaffirm our support for President @LulaOficial and Brazil’s democratic institutions. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 9, 2023

Ορισμένοι υπέστησαν σωματικές βλάβες και απειλές, ενώ άλλοι είδαν το υλικό τους να καταστρέφεται.Πλάνα που μετέδωσε το CNN Brasil εικονίζουν μπολσοναριστές, πολλοί από τους οποίους φορούν τα κίτρινα και πράσινα μπλουζάκια της εθνικής ποδοσφαίρου, να βαδίζουν ο ένας πίσω από τον άλλο με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα στη ράμπα που οδηγεί προς και από το προεδρικό μέγαρο Πλανάλτου, φρουρούμενοι από αστυνομικούς.Καθώς έπεφτε η νύχτα στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έμοιαζαν να ανακτούν προοδευτικά τον έλεγχο της κατάστασης, χρησιμοποιώντας εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση για να διατηρούν τους διαδηλωτές σε απόσταση, ωστόσο δεκάδες μπολσοναριστές παρέμεναν επιτόπου και συνέχιζε να επικρατεί σύγχυση.Η αστυνομία άδειασε το βραζιλιάνικο Κογκρέσο, ώρες αφού καταλήφθηκε εξ εφόδου από εκατοντάδες οπαδούς του ακροδεξιού πρώην προέδρου.Η κατάσταση έμοιαζε λιγότερο σαφής, αλλά πάντως πλέον ελεγχόμενη, στο προεδρικό μέγαρο Πλανάλτου όσο και στην έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου· ωστόσο, μεγάλος αριθμός μπολσοναριστών διαδηλωτών παρέμενε στα περίχωρα της περιοχής όπου εδρεύουν οι τρεις εξουσίες στη βραζιλιάνικη πρωτεύουσα Μπραζίλια.Ο Λούλα καταδίκασε την εισβολή των «βανδάλων φασιστών» τονίζοντας ότι «θα τους βρούμε όλους και θα τιμωρηθούν όλοι».«Η δημοκρατία εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης αλλά απαιτεί επίσης να γίνονται σεβαστοί οι θεσμοί. Αυτό που έκαναν αυτοί οι βάνδαλοι, αυτοί οι φανατικοί φασίστες (…) δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της χώρας μας. Αυτoί που χρηματοδότησαν (τις διαδηλώσεις) θα πληρώσουν για αυτές τις ανεύθυνες και αντιδημοκρατικές ενέργειες», επέμεινε.Αμέσως μετά τις αναταραχές ο Σίλβα, πουκι έχει ανακοινώσει μια δέσμη μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση των δημοκρατικών θεσμών και τη μείωση της εγκληματικότητας, εκφώνησε μια βαθιά συναισθηματική ομιλία.Σε τηλεοπτικό μήνυμά του, μίλησε για σκηνές βαρβαρότητας που εκτυλίχθηκαν στη χώρα του ενώ προειδοποίησε πως όσοι έχουν εμπλακεί στα επεισόδια θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν.Διέταξε, μάλιστα, με το μήνυμά του, όπου βρίσκονται κυβερνητικά κτίρια, και επιστράτευσε τηνΤην ίδια στιγμή, άσκησε δριμεία κριτική στην αστυνομία για έλλειψη έγκαιρης δράσης.Ο θυμός του για τις πρωτόγνωρες σκηνές αποτυπώθηκε στις κάμερες.Έκανε, δε, λόγο για φανατικούς φασίστες και για αποτρόπαιες καταστάσεις που αμαυρώνουν την πολιτική.Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβαστο προεδρικό μέγαρο και κατόπιν στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά την εισβολή οπαδών του Μπολσονάρου, που προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες φθορές στα κτίρια των σωμάτων του Κογκρέσου.Ο κεντροαριστερός πρόεδρος, που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μόλις μια εβδομάδα, είπε νωρίτερα σε ομιλία του στην πολιτεία Σαο Πάολο ότι ο ακροδεξιός προκάτοχός του «ενεθάρρυνε» τους «φανατικούς φασίστες βάνδαλους» να εισβάλουν στις έδρες των τριών εξουσιών —εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής— στην Μπραζίλια.Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, οπαδοί του οποίου εισέβαλαν χθες Κυριακή και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στοστο προεδρικό μέγαρο και στο Ανώτατο Δικαστήριο, έκρινε μέσω Twitter πως «το πλιάτσικο και οι εισβολές σε δημόσια κτίρια (...) αντίκεινται στον κανόνα» των «ειρηνικών διαδηλώσεων».Σε άλλη ανάρτησή του στο ίδιο νήμα, ο κ. Μπολσονάρου, που βρίσκεται στις ΗΠΑ, απέρριψε «τις κατηγορίες χωρίς απόδειξη» του κεντροαριστερού διαδόχου του Λούλα, που κατήγγειλε ότι ο «λόγος» του ακροδεξιού πρώην αρχηγού του κράτους «ενεθάρρυνε» τους «φασίστες βάνδαλους» να εισβάλουν στις έδρες των τριών εξουσιών.Το Φιλελεύθερο Κόμμα (Partido Liberal, PL) του Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδίκασε χθες την έφοδο οπαδών του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας στο Κογκρέσο, το προεδρικό μέγαρο και το Ανώτατο Δικαστήριο στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Μπραζίλια.Ο Βαλντεμάρ ντα Κόστα Νέτου έκρινε πως χθες ήταν «μια λυπηρή ημέρα για το βραζιλιάνικο έθνος», καθώς «τα γεγονότα στην Μπραζίλια (...) είναι ντροπή για όλους μας, δεν αντιπροσωπεύουν το κόμμα μας, δεν αντιπροσωπεύουν τον (πρώην πρόεδρο) Μπολσονάρου».«Υποστηρίζουμε τις ειρηνικές διαδηλώσεις. Οι σημερινές (χθεσινές) ενέργειες είναι ντροπή».Οι ΗΠΑ, η ΕΕ, η Γαλλία και άλλες χώρες καταδίκασαν σήμερα την εισβολή των υποστηρικτών του Ζαΐχ Μπολσονάρου στο Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και άλλα κυβερνητικά κτίρια στην Βραζιλία.Με τις σοκαριστικές εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου και ενώ ο πρόεδρος της Βραζιλίας,, επιστρατεύει την εθνοφρουρά για να αποκαταστήσει την τάξη στην πρωτεύουσα, χώρες και οργανισμοί σπεύδουν να καταδικάσουν τα επεισόδια.Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε χθες Κυριακή «εξωφρενικά» τα βίαια επεισόδια μπολσοναριστών διαδηλωτών στην Μπραζίλια, την εισβολή τους στις έδρες των τριών εξουσιών.Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση του Δημοκρατικού στα γεγονότα στη βραζιλιάνικη πρωτεύουσα, που παραπέμπουν απευθείας σε εκείνα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον.«Καταδικάζουμε τις σημερινές επιθέσεις κατά της Προεδρίας, του Κογκρέσου και του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας. Η χρήση βίας για την επίθεση σε δημοκρατικούς θεσμούς είναι πάντα απαράδεκτη. Ενώνουμε τη φωνή μας με τον @lulaoficial και ζητάμε τον άμεσο τερματισμό αυτών των ενεργειών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία», έγραψε στο Twitter ο επιτετραμμένος των ΗΠΑ στην Μπραζίλια Ντάγκλας Κόνεφ. «Καταδικάζουμε σθεναρά τις επιθέσεις στους θεσμούς της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας στην Μπραζίλια, που είναι επίσης επίθεση εναντίον της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τέτοιες ενέργειες», πρόσθεσε.Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Μπραζίλια κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή «μέχρι νεωτέρας».Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter, καταδίκασε επίσης την επίθεση. Δήλωσε την πλήρη στήριξή του στον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας«Καταδικάζω απόλυτα την επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας. Πλήρης υποστήριξη στον Πρόεδρο @LulaOficial Da Silva, που εξελέγη δημοκρατικά από εκατομμύρια Βραζιλιάνους μέσω δίκαιων και ελεύθερων εκλογών», είπε ο Μισέλ.«Η βούληση του λαού της Βραζιλίας και οι δημοκρατικοί θεσμοί πρέπει να γίνουν σεβαστοί! Ο πρόεδρος @LulaOficial μπορεί να υπολογίζει στην άνευ όρων υποστήριξη της Γαλλίας», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.Γάλλοι βουλευτές του κόμματος του προέδρου Μακρόν και της αριστεράς κατήγγειλαν τις «επιθέσεις της ακροδεξιάς» στη Βραζιλία, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον πρόεδρο Λούλα, μετά την εισβολή χιλιάδων μπολσοναριστών σε κυβερνητικά κτίρια της Μπραζίλια.«Αλληλεγγύη με τον βραζιλιάνικο λαό, οι θεσμοί του οποίου δέχονται επίθεση από τους ακροδεξιούς. Ιδού που οδηγούν η συνωμοσιολογία, η απονομιμοποίηση ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου και η αμφισβήτηση της καθολικής ψηφοφορίας», έγραψε στο Twitter ο βουλευτής Στεφάν Σεζουρνέ, ο επικεφαλής του κόμματος «Αναγέννηση» του Εμανουέλ Μακρόν.«Παρακολουθώ με ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Βραζιλία. Κάθε πράξη βίας κατά των δημοκρατικών θεσμών πρέπει να καταδικάζεται με μεγάλη αποφασιστικότητα», ανέφερε μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι και πρόσθεσε: «Τα εκλογικά αποτελέσματα πρέπει να τυγχάνουν πάντοτε σεβασμού».Ο αριστερός πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. «Ο φασισμός αποφάσισε πραξικόπημα», σχολίασε.Την πλήρη υποστήριξή της κυβέρνησής του στον Λούλα εξέφρασε και ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς κάνοντας λόγο για «θρασύδειλη επίθεση στη δημοκρατία».Ο Πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα καταδίκασε την εισβολή οπαδών του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου στις έδρες των τριών εξουσιών στην Μπραζίλια.Ο αρχηγός του πορτογαλικού κράτους εξέφρασε την αλληλεγγύη στον νέο, «νόμιμο» βραζιλιάνο πρόεδρο, τον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος ορκίστηκε και ανέλαβε την εξουσία την 1η Ιανουαρίου μετά τη νίκη του στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2022, μπροστά στις «πράξεις βίας» αυτές.Η κυβέρνηση του Καναδά καταδίκασε «σθεναρά» την εισβολή στις έδρες των τριών εξουσιών στην Μπραζίλια οπαδών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου υπογραμμίζοντας την «υποστήριξή της» στον πρόεδρο Λούλα «και στους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας».«Ο σεβασμός της δημοκρατικής βούλησης του λαού είναι πρωταρχικός σε κάθε δημοκρατία — συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας», τόνισε μέσω Twitter ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό. «Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στον πρόεδρο Λούλα» και «καταδικάζουμε σθεναρά τη βίαιη συμπεριφορά» των μπολσοναριστών χθες Κυριακή, πρόσθεσε.Παράλληλα, μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, το καναδικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε τις «επιθέσεις που αποπειρώνται να υπονομεύσουν τη δημοκρατία» στη Βραζιλία.Ο Καναδάς «στέκεται στο πλευρό του βραζιλιάνικου λαού και της κυβέρνησης (του προέδρου) Λούλα. Οι δημοκρατικοί θεσμοί βρίσκονται στην καρδιά των κοινωνιών μας και πρέπει να προστατευθούν», πρόσθεσε το καναδικό ΥΠΕΞ.