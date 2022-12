ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανός βουλευτής παραδέχτηκε ότι έλεγε ψέματα στο βιογραφικό του για σπουδές και εργασία

Κλείσιμο

Λίγες εβδομάδες μετά την εκλογή του στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης , ο Ρεπουμπλικανός βουλευτήςπαραδέχτηκε ότι είχε αναφέρει ψεύτικές σπουδές και εργασιακή εμπειρία στο βιογραφικό του.«Η αμαρτία μου είναι ότι. Ζητάω συγγνώμη», δήλωσε στη New York Post, ενώ πρόσθεσε ότι «έκανα προεκλογική εκστρατεία για όσα ανησυχούν τον κόσμο, όχι για το βιογραφικό μου. Προτίθεμαι να υλοποιήσω όσα υποσχέθηκα».Το ζήτημα για τις σπουδές του 34χρονου Σάντος, που κατάγεται από τη Βραζιλία, είχαν φέρει στο προσκήνιο οι New York Times.Ο Σάντος ισχυριζόταν ότιαπό το Κολέγιο Μπαρούχ στη Νέα Υόρκη, αλλά το ίδρυμα δεν μπορούσε να το επιβεβαιώσει. Τελικά ο βουλευτής παραδέχτηκε ότι δεν έχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης. «Στη ζωή κάνουμε και ανοησίες», δήλωσε ο ίδιος για αυτή την παράλειψη.Πέρα από τις σπουδές, ο Σάντοςγια την Citigroup και τη Goldman Sachs, αλλά ούτε και αυτό επιβεβαιώθηκε από τις εταιρείες. Η δικαιολογία του βουλευτή ήταν ότι δεν είχε εργαστεί ως υπάλληλος των δύο πολυεθνικών και ότι η διατύπωση που χρησιμοποίησε ήταν κακή.Αλλά και μια τρίτη πληροφορία που έδωσε ο ίδιος είναι, αναφέρει το Associated Press. Ο Σάντος ισχυρίστηκε ότι οι παππούδες του διέφυγαν από την Ουκρανία, λόγω των διώξεων κατά των Εβραίων, και ότι εγκαταστάθηκαν στο Βέλγιο πριν φύγουν και από εκεί λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. «Δεν είπα ποτέ ότι είμαι Εβραίος. Επειδή έμαθα ότι από την πλευρά της μητέρας μου είχα εβραϊκό παρελθόν είπε ότι ήμουν “περίπου Εβραίος”», ήταν η δικαιολογία του.