Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο μετά την απόσυρση ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα

BREAKING: #BNNUkraine Reports



Explosions were heard in Kyiv, and smoke could be seen rising above the city. The air is filled with explosions.



Sumy, Odesa, and Kyiv are all under air defense. pic.twitter.com/TSFlbwEVmz — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 15, 2022

Video of the fire after the explosions in Kyiv.



Russia knows how to fight only with residential buildings and peaceful residents, while it is completely failing on the front.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/M2Q2Pn660R — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) November 15, 2022

This video published by Deputy Head of the President’s Office Kyrylo Tymoshenko shows an apartment building on fire following a Russian missile attack on central Kyiv.



According to the official, Russia hit 2 residential buildings on Nov. 14. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/uJ0VLmTDXQ — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 15, 2022

Κλείσιμο

Με σφοδρά χτυπήματα κατά αμάχων απαντά ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την απόσυρση στρατευμάτων από τη Χερσώνα, που δημιούργησε εικόνα αναθάρρησης στην παγκόσμια κοινότητα, ενώ οι επιθετικές ενέργειες συντελούνται έπειτα από την ομιλία του Ουκρανού προέδρου στη G20.Εκρήξεις ήχησαν - τις τελευταίες ώρες- στο, ενώ πυκνός καπνός φαινόταν να υψώνεται πάνω από την πόλη.Τα χτυπήματα έπληξαν τρία συγκροτήματα κατοικιών, κάτι που αναλυτές ανέμεναν από το Κρεμλίνο και από έναν «πληγωμένο» - από την ουκρανική αντίσταση - Πούτιν. Στην περιοχή όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις εδράζεται σειρά κυβερνητικών κτιρίων.Παράλληλα, εκρήξεις από πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν στοστοκαι στηνμε τους τοπικούς αξιωματούχους να ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. Στις συγκεκριμένες πόλεις παρατηρούνται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ υπάρχουν αναφορές για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές σεκαι. «Οι Ρώσοι εξαπολύουν το τρίτο κύμα πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Προστατευθείτε» ανέφερε σε μήνυμά του ο κυβερνήτης τουΟι εκρήξεις σημειώθηκαν ύστερα από συναγερμό για αεροπορικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία, ώρες αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε μέσω βιντεοκλήσης στους ηγέτες της ομάδας των χωρών της G20 που συναντώνται στο Μπαλί.