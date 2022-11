Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, η σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και το... «έτρεχα για να μου κάνουν στοματικό σεξ»

Κλείσιμο

Η αναφορά δεν σταματάει εκεί.: «Θα κάνω το όνομά μου τατουάζ στον κ..ο μου" εάν τον βοηθούσα να αποφύγει το DUI (Driving Under the Influence) και στη συνέχεια γέλασε και διόρθωσε γρήγορα τη φράση του λέγοντας, "Το δικό σου όνομα θα κάνω τατουάζ στον κ..ο μου", και ξανά γέλασε».Σύμφωνα με τον Τύπο, στην αναφορά γινόταν λόγος και για ένα όπλο το οποίο ο αστυνομικός δεν γνώριζε εάν ήταν νόμιμο ή όχι, αλλά σίγουρα ήταν γεμάτο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έφυγε από το τμήμα με ταξί, με το αυτοκίνητό του να κατάσχεται για σχετικούς ελέγχους.Κάνοντας μια αναζήτηση στο διαδίκτυο υπάρχουν ακόμη κάποιοι σύνδεσμοι (links) που οδηγούν στην συγκεκριμένη αναφορά, όπως στην ιστοσελίδα του «TMZ» και της «Huffington Post», ωστόσο υπάρχει μια «θολούρα» όσον αφορά την ακρίβεια όσων προαναφέρθηκαν. Στο παραπάνω βίντεο είναι και το «CNN» που υιοθετεί αυτή την εκδοχή, παρουσιάζοντας μάλιστα για λίγο και ένα σχετικό έγγραφο.Μύθος ή όχι όσον αφορά τα λεγόμενα στο σημείο, ό,τι έγινε, έγινε, αναγκάζοντας τον Μπάρκλεϊ να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το συμβάν. «Είμαι δυσαρεστημένος που έβαλα εαυτόν σε αυτή την κατάσταση. Η Αστυνομία του Σκότσντεϊλ ήταν φανταστική. Δεν θα κάνω περαιτέρω σχόλια μιας και το ζήτημα είναι (πλέον) νομικό»,Ο Μπάρκλεϊ, που δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για το δικό μας παιδί, τον, ήταν ένας από τους σημαντικότερους παίκτες που έχουν περάσει από το NBA, κάτι που μπορεί να καταλάβει εύκολα κανείς αν αναλογιστεί πως κατάφερε να μπει στο Hall of Fame αν και δεν έχει κατακτήσει κανένα δαχτυλίδι σε όλα τα χρόνια που ήταν στο παρκέ.