Μια νεαρή Αυστραλή, η 28χρονη Μπρίτνι Τσάμπερλαιν, είναι τόσο γοητευμένη με το μυαλό κάποιων κατά συρροή δολοφόνων , που αποφάσισε να κάνει τατουάζ στο σώμα της τα πρόσωπα του Τεντ Μπάντι και του Τζέφρι Ντάμερ . Ξόδεψε 1.500 λίρες γι΄αυτά τα τατουάζ και τώρα ετοιμάζεται να κάνει άλλο ένα, με τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη! Τεντ Μπάντι ήταν ένας Αμερικανός κατά συρροήπου απήγαγε, βίασε και δολοφόνησε πολλές νεαρές γυναίκες και μικρά κορίτσια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Ομολόγησε 30 φόνους αλλά το πραγματικό σύνολο των θυμάτων του είναι άγνωστο και είναι πιθανότατα σημαντικά υψηλότερο. Όσο για τον Τζέφρι Ντάμερ , γνωστός ως ο «κανίβαλος του Μιλγουόκι», ήταν Αμερικανός κατά συρροή, ένοχος για δεκαεπτά δολοφονίες νεαρών ανδρών μεταξύ των ετών 1978 και 1991 με ιδιαίτερα σκληρές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων πράξεων σεξουαλικής βίας, νεκροφιλίας και κανιβαλισμού, η ιστορία του οποίου αναβιώνει στην πολυσυζητημένη νέα σειρά του Netflix, το «Monster: The Jeffrey Dahmer Story» Η Μπρίτνι λέει ότι το τατουάζ του, είναι το αγαπημένο της και παρ΄όλο που πολλοί τα βλέπουν και γελούν μαζί της και άλλοι της κάνουν σχόλια μίσους , εκείνη επιμένει ότι δεν μετανιώνει ούτε για ένα και επιμένει πως η επιλογή της να έχει κατά συρροήζωγραφισμένους στο σώμα της, δεν σημαίνει ότι τους δοξάζει κιόλας…Όπως δήλωσε η ίδια στην Daily Star : «Μπορώ να πω ότι το αγαπημένο μου κομμάτι του τατουάζ είναι η φράση του Τζέφρι Ντάμερ "If you can’t beat them, eat them" (μτφ. : Αν δεν μπορείς να τους νικήσεις, φα’ τους ). Τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι το οραματίζομαι με τον τρόπο που το έκανε εκείνος. Αλλά μεταφορικά μιλώντας, το εκλαμβάνω ως να μη νοιώθεις ηττημένος από τους άλλους και να συνεχίζεις να επιδιώκεις τον στόχο σου, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες». Συμπλήρωσε: «Δεν συγχωρώ με κανένα τρόπο τα φριχτά εγκλήματα των κατά συρροή δολοφόνων. Απλώς με ιντριγκάρει το γιατί το κάνουν. Υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν, όπως οι κοινωνικο-περιβαλλοντικές, βιολογικές και ψυχολογικές πτυχές που ενθαρρύνουν ή οδηγούν έναν εγκληματία να ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί. Και είναι δίκαιο να πούμε ότι δεν είναι όλοι αρκετά λογικοί ώστε να συνειδητοποιούν ότι αυτό που κάνουν δεν έχει σχέση με την κανονικότητα στην κοινωνία. Δεν τους δίνεται συνήθως η δυνατότητα ή η διέξοδος για να μιλήσουν, να ζητήσουν βοήθεια ή υποστήριξη πριν να είναι πολύ αργά. Χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο κάνουν τατουάζ φανταστικούς χαρακτήρες πάνω τους όπως ο Χάννιμπαλ και ο Φρέντι Κρούγκερ Είναι όλοι κατά συρροή δολοφόνοι, ωστόσο αυτή η απεικόνιση γίνεται αποδεκτή καθώς δεν είναι αληθινή – τώρα αυτό πώς το εξηγείτε;»Οι αποτρόπαιες πράξεις των διαβόητωνενέπνευσαν την Μπρίτνι να σπουδάσει ιατροδικαστική ψυχολογία και είναι παθιασμένη να κατανοήσει πώς λειτουργεί το εγκληματικό μυαλό τους.