Αναλένα Μπέρμποκ: Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών στις 100 «ανερχόμενες προσωπικότητες» του TIME

Μία από τις 100 «ανερχόμενες προσωπικότητες» στον κόσμο είναι η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό TIME. Μάλιστα γράφοντας για εκείνη ο Αμερικανός ομολόγός της Άντονι Μπλίνκεν τονίζει πως συνδυάζει «αρχές με πραγματισμό».«Όταν σκέφτομαι τι με κάνει αισιόδοξο σε αυτούς τους καιρούς, είναι να έχω έναν συνεργάτη που συνδυάζει τόσο ομαλά αρχές και πραγματισμό. Παρά τις παγκόσμιες προκλήσεις – συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας – η υπουργός κατάφερε να φέρει πιο κοντά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία και όλους τους διατλαντικούς συμμάχους», τονίζει ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.«Δεν έχασε ποτέ την πίστη της στην εγγενή δύναμη των δημοκρατικών μας, η οποία βασίζεται στην ελευθερία μας, στον σεβασμό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στη μοναδική μας ικανότητα να βελτιωνόμαστε», συμπληρώνει ο κ. Μπλίνκεν.Καταλήγοντας ο Μπλίνκεν τονίζει ότι η Αναλένα Μπέρμποκ «έχει το χάρισμα να κερδίζει πολλούς συνεργάτες πάνω σε αυτό το όραμα και να το κάνει πραγματικότητα».Σημειώνεται πως η 40χρονη υπουργός Εξωτερικών έχει αναδειχθεί στη δημοφιλέστερη υπουργού του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία, με αφορμή την πολιτική στο θέμα της Ουκρανίας. Σύμφωνα δε με δημοσκόπηση που διενήργησε το Ινστιτούτο INSA για λογαριασμό της Bild am Sonntag, ένας στους δύο Γερμανούς δηλώνει ικανοποιημένος από το έργο της Αναλένα Μπέρμποκ.Ανάμεσα στις προσωπικότητες που περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα TIME 100 Next βρίσκονται ακόμη η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάγια Κάλας, η ινδονήσια ακτιβίστρια για το κλίμα Φαρβίζα Φαρχάν, ο νιγηριανής καταγωγής αμερικανός υφυπουργός Οικονομικών Γουόλι Αντεγιέμο, η αμερικανίδα τραγουδίστρια SZA, η αγγλοαμερικανίδα ηθοποιός Λίλι Κόλινς («Emily in Paris»), η βρετανίδα ηθοποιός Νίντα Μανζούρ («Bridgerton»), ο αμερικανός πρωταθλητής καλλιτεχνικού πατινάζ Ίλια Μαλίνιν και η κενυάτισσα ακτιβίστρια για το περιβάλλον και ιδρύτρια της «Πρωτοβουλίας της Πράσινης Γενιάς» Ελίζαμπεθ Βατούτι, μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ.Η λίστα ΤΙΜΕ 100 Next δεν σχετίζεται με τη λίστα των 100 προσώπων με τη μεγαλύτερη επιρροή που καταρτίζει το περιοδικό ΤΙΜΕ και στην οποία έχει επανειλημμένα συμπεριληφθεί η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ.