ΗΠΑ: «Πνίγηκε» η Φλόριντα από το... χτύπημα του κυκλώνα Ίαν - Καρχαρίες βγήκαν στους δρόμους

I've been capturing video from this webcam in Fort Myers all day and I've put it into a Timelapse. Check out the storm surge rushing in! Crazy. #Ian #flwx pic.twitter.com/lj7a1wThga

Our community in Southwest Florida will not be the same for a very long time as a result of #huricaneian . This storm surge has destroyed everything in its path and it’s still going. #HurricaneIan #FortMyers pic.twitter.com/y5n2Z0Jav9

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers.



🎥@BradHabuda pic.twitter.com/RHY0kK5RHR — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 28, 2022

κυβερνήτης της πολιτείας, Ρον Ντε Σάντις,

WATCH: Footage of the damage that #HurricaneIan has caused. Storm Ian is approaching Category 5. The hurricane has winds up to 250 km/h (155 mph), just short of the threshold for a Category 5 storm, the strongest classification. #Hurricane #Florida pic.twitter.com/TIhagTQ1At — BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 28, 2022

Full homes in Naples are now floating away as Hurricane Ian hits FLORIDA 😳🙏 pic.twitter.com/9HHkUBChWs — Daily Loud (@DailyLoud) September 29, 2022

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm — Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα προειδοποίησε ότι η καταιγίδα θα συνεχίσει να κινείται και σήμερα Πέμπτη σε όλη την πολιτεία, προκαλώντας «μεγάλα προβλήματα».

«Αυτή η καταιγίδα θα στοιχήσει πολλά στην πολιτεία της Φλόριντα», είπε ο Ρον Ντε Σάντις.





μετά το πέρασμά του στη νοτιοδυτική Φλόριντα

Transformers are blowing in Bradenton, Florida, as Hurricane Ian approaches. Follow live updates. https://t.co/ncOV9G3Jux pic.twitter.com/jx2b9aNxhP — CNN (@CNN) September 28, 2022

Images capture flooding in Ft. Myers, Florida, as Hurricane Ian bears down on the state as a powerful Category 4 storm. https://t.co/OgCURVn1Qb pic.twitter.com/krILD5FNKL — ABC News (@ABC) September 28, 2022

This is what Florida's Tampa Bay looks like as Hurricane Ian’s counterclockwise winds blow the water out to sea. The bay is now less than a foot deep in some areas, but the water will eventually return and could rise dangerously quickly in minutes. https://t.co/zLTdDMwZqU pic.twitter.com/Ra3fZKtpqw — The New York Times (@nytimes) September 28, 2022

A webcam over Sunshine Skyway Bridge in Tampa captures the impact of Hurricane Ian's strong winds and rain. pic.twitter.com/F8ha2WRUU7 — CBS News (@CBSNews) September 28, 2022

Hurricane Ian is quickly gaining monstrous strength as it moves over oceans partly heated up by climate change.



This turbocharging of storms is likely to become even more frequent, scientists say. https://t.co/SX5l0AoJoQ pic.twitter.com/Sp0RpNMWD0 — The Associated Press (@AP) September 28, 2022

Κλείσιμο

Η θάλασσα που βγήκε κυριολεκτικά στη στεριά έφερε μέχρι και καρχαρίες στους δρόμους του Φορτ Μάιερς.Εκατομμύρια κάτοικοι της Φλόριντα είχαν λάβει εντολές εκκένωσης, αν και το πρωί της Τετάρτης, οείπε ότι ήταν πολύ αργά για να απομακρυνθεί ο κόσμος από τις κομητείες Collier, Lee, Sarasota και Charlotte, όπου πλησίαζε η καταιγίδα.Η Florida Power & Light, η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτροδότησης της πολιτείας, προειδοποίησε για «εκτεταμένες ζημιές στην ηλεκτρική υποδομή» και προέβλεψε ότι μέρη του συστήματός της θα έπρεπε να επισκευαστούν αφού ο τυφώνας περάσει από την πολιτεία.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με τον Ντε Σάντις για να τον ενημερώσει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα προσφέρει βοήθεια στη Φλόριντα να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της καταιγίδας.Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης των ΗΠΑ έστειλε 700 αξιωματούχους στη Φλόριντα και έφερε 3,5 εκατομμύρια λίτρα νερού και 3,7 εκατομμύρια γεύματα στην γειτονική Αλαμπάμα, καθώς και γεννήτριες και 128.000 γαλόνια καυσίμου «έτοιμα για ταχεία ανάπτυξη»Ομάδες συντονισμού έρευνας και διάσωσης ήταν σε ετοιμότητα στο Μαϊάμι μαζί με την αμερικανική ακτοφυλακή, αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Ντε Σάντις διέταξε την ανάπτυξη 5.000 μελών της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με επιπλέον 2.000 να αναμένονται από άλλες πολιτείες.Ο τυφώνας Ίανυποβιβάστηκε στην κατηγορία 3, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.Χθές η αμερικανική ακτοφυλακή ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό 23 μεταναστών που αγνοούνται αφού το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στα ανοιχτά της, όπου«Τέσσερις Κουβανοί μετανάστες κολύμπησαν μέχρι την όχθη αφού το πλοιάριο βυθίστηκε λόγω της κακοκαιρίας. Η ακτοφυλακή ξεκίνησε» ανέφερε στο Twitter ο επικεφαλής της συνοριακής αστυνομίας του Μαϊάμι, Γουόλτερ Σλόσαρ.Γύρω στις 18.00 (ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη ο κυκλώνας Ίαν βρισκόταν περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 250 χιλιομέτρων (155 μίλια) την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.Ο Ίαν παρέμεινε χθες όλη την ημέρα στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον αφού για να αναβαθμιστεί θα έπρεπε η ταχύτητα του ανέμου να φτάσει τουλάχιστον τα 157 μίλια την ώρα (252 χλμ.ώρα). Οι μετεωρολόγοι πάντως είχαν προβλέψει ότι θα αποδυναμωθεί όταν φτάσει στην ξηρά.Στη Βένις, μια παραθαλάσσια πόλη 24.000 κατοίκων, ανάμεσα στην Τάμπα και το Φορτ Μάιερς, η βροχή δεν έχει σταματήσει από χθες το μεσημέρι. Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν και ο άνεμος λύγιζε τους φοίνικες σε γωνία 45 μοιρών, ενώ ξερίζωσε διαφημιστικές και οδικές πινακίδες.Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις είχε προειδοποιήσει ότι «αυτό είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό αυτού που θα συμβεί τις επόμενες ώρες».Πριν φτάσει ο τυφώνας οι αρχές είχαν ζητήσει από 2,5 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής να την εγκαταλείψουν. Ο Νταγκ Τόου από τη Βένις ήταν ένας από εκείνους που αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και έμειναν στα σπίτια τους. Καθώς περπατούσε χθες το πρωί στη βροχή, για να δει αν αντέχει το σπίτι ενός φίλου του, παραδέχτηκε ότι δεν έχει βιώσει ποτέ μια θύελλα τέτοιου μεγέθους αλλά δεν τον τρομάζει η σκέψη ότι μπορεί να καταστραφεί η γειτονιά του. «Πρέπει να επαγρυπνούμε επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Επαγρυπνώ, αλλά προσπαθώ να μην ανησυχώ», είπε.Τα ξενοδοχεία κατά μήκος του Διαπολιτειακού Αυτοκινητόδρομου 75, που διατρέχει τη δυτική ακτή της Φλόριντας, ήταν γεμάτα με ανθρώπους που αναζητούσαν καταφύγιο. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν διάσπαρτα πάρκα με τροχόσπιτα, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα εγκατέλειψαν και κατέφυγαν σε σχολεία ή άλλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ως προσωρινά καταφύγια. Έχουν επίσης εκκενωθεί και οι πολλές εγκαταστάσεις υποβοηθούμενης διαβίωσης ηλικιωμένων.Το Heartis Venice, ένας οίκος ευγηρίας στα βόρεια του Βένις, αποτελεί εξαίρεση. Από τους 107 τροφίμους του, οι 98 αποφάσισαν να μείνουν εκεί, υπό τη φροντίδα και τη βοήθεια του προσωπικού και των συγγενών τους, όπως είπε η Μισέλ Μπάρτζερ, η γενική διευθύντρια. Οι εγκαταστάσεις λειτουργούν εδώ και δύο χρόνια και το κτίριο έχει χτιστεί με προδιαγραφές ώστε να αντέχει σε κυκλώνα κατηγορίας 5.Την Τρίτη, ο Ίαν πέρασε από την Κούβα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση για 11 εκατομμύρια ανθρώπους. Χθες το πρωί η κρατική εταιρεία ηλεκτροδότησης ανέφερε ότι έχει αρχίσει να αποκαθιστά τη σύνδεση στο ανατολικό άκρο του νησιού.