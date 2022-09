ΗΠΑ: Η Ρωσία αγοράζει πολεμοφόδια πυροβολικού από την Βόρεια Κορέα, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες

Κλείσιμο

Οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμούν ότι η Μόσχα αγοράζει εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού και ρουκέτες από την, γράφει η εφημερίδα New York Times, με αφορμή δημοσιεύματα ότι ο ρωσικός στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχουν κατασκευαστεί στο Ιράν.Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το δημοσίευμα των New York Times ήταν ακριβές και ότι αναμένονται πρόσθετες ρωσικές αγορές«Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας βρίσκεται στη διαδικασία αγοράς εκατομμυρίωναπό τη Βόρεια Κορέα για χρήση στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία», δήλωσε ένας αξιωματούχος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ρωτήθηκε σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας.Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι αγορές δείχνουν ότι ο ρωσικός στρατός «εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προμηθειών στην Ουκρανία εξαιτίας του ελέγχου των εξαγωγών και των κυρώσεων».«Αναμένουμε ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να αγοράσει από την Βόρειο Κορέαγια να πάει μπροστά», δήλωσε ο αξιωματούχος, που θέλησε να τηρήσει την ανωνυμία του.Η εφημερίδα New York Times επικαλείται κυβερνητικούς αξιωματούχους, που φέρονται να λένε ότι οι αγορές αυτές δείχνουν ότι οιπου έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν και να περιορίζουν την ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει την επέμβαση της στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».Η εφημερίδα στο ρεπορτάζ της αναφέρει ότι πρόσφατα αποχαρακτηρισθέντα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών δεν αναφέρουν λεπτομέρειες για το τι αγοράσθηκε, πέραν του ότι περιελάμβαναν βλήματα και ρουκέτες.Τον περασμένο μήνα ένας αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί η Ρωσία είχαν υποστεί «αρκετές αποτυχίες». Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ρωσία πιθανότατα προγραμματίζει να αποκτήσει εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη της σειράς Mohajer-6 και Shahed.Η Ουκρανία εξαπέλυσε πρόσφατα αντεπιθέσεις σε διάφορες περιοχές, μεταξύ άλλων γύρω από τη Χερσώνα, την οποία η Ρωσία κατέχει από τις αρχές της εισβολής. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας αυτών των επιθέσεων, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές περιοχές ανεφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιείχαν πυροβολικό και πυρομαχικά.Αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι δυτικές κυρώσεις περιορίζουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να αντικαταστήσει οχήματα και όπλα που καταστράφηκαν στην Ουκρανία.