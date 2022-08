Τζορτζ Φόρμαν: Ο θρύλος της πυγμαχίας κατηγορείται για την σεξουαλική κακοποίηση δύο γυναικών

Αντιμέτωπος με τον νόμο βρίσκεται ο θρύλος της πυγμαχίας και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Τζορτζ Φόρμαν καθώς δύο 60χρονες γυναίκες τον κατηγορούν ότι τις βίασε όταν αυτές ήταν ανήλικες. Από την πλευρά του ο «Big George» αρνείται τις κατηγορίες και μιλάει για εκβιασμό. Όπως σημειώνουν οι New York Times ο Φόρμαν φέρεται να κακοποίησε τις δύο γυναίκες τη δεκαετία του 70 στο Λος Άντζελες.

Όπως αναφέρουν οι αγωγές που έχουν καταθέσει οι δύο γυναίκες κατά του 73χρονου Φόρμαν η γνωριμία τους σημειώθηκε όταν ήταν 10 ετών καθώς οι πατέρες τους ήταν φίλοι και συνεργάτες του. Ο ένας ήταν μποξέρ και αντίπαλος του «Big George» στις προπονήσεις του και ο δεύτερος ήταν μάνατζερ και σύμβουλος του. Σημειώνεται πως οι δύο γυναίκες χρησιμοποιούν τα ψευδώνυμα Gwen H. και Denise S. προκειμένου να προστατεύσουν τις ταυτότητες τους.

Οι δύο γυναίκες τονίζουν στις καταγγελίες τους πως γνώριζαν τον Φόρμαν αρκετά χρόνια προτού εκείνος τις αναγκάσει να κάνουν μαζί του σεξ σε μέρη που βρίσκονταν στο Σαν Φρανσίσκο και το Μπέβερλι Χιλς, ενώ τις είχε απειλήσει πως εάν δεν συναινούσαν θα απέλυε τους πατέρες τους. Οι καταγγελίες έχουν υποβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες.

«Τους τελευταίους έξι μήνες, δύο γυναίκες προσπαθούσαν να εκβιάσουν για να πάρουν εκατομμύρια δολάρια -η καθεμία- από εμένα και την οικογένειά μου. Ισχυρίζονται ψευδώς ότι τις κακοποίησα σεξουαλικά πριν 45 χρόνια. Αρνούμαι κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και δουλεύω με τους δικηγόρους μου για να εκθέσω πλήρως το πλάνο του. Δεν ξεκινάω 'μάχες', αλλά και δεν τρέχω ποτέ να κρυφτώ από αυτές», δήλωσε από την πλευρά του ο Φόρμαν.

Να σημειωθεί ότι οι κατηγορίες σε βάρος του Τζόρτζ Φόρμαν κατατέθηκαν βάσει νόμου της Καλιφόρνια που επιτρέπει σε επιζώντες παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης να υποβάλλουν αστικές αγωγές. Την ίδια στιγμή ο νόμος που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2020 (και λήγει στα τέλη του 2022), έχει οδηγήσει σε χιλιάδες αξιώσεις ανδρών και γυναικών, που κατηγορούν προπονητές, δασκάλους, κληρικούς και άλλους για σεξουαλική κακοποίηση.Ο Τζορτζ Φόρμαν κατάφερε να γράψει ιστορία στο άθλημα της πυγμαχίας μιας και όταν αποσύρθηκε σε ηλικία 48 ετών έγινε ο τρίτος πυγμάχος που έκανε κάτι τέτοιο (είχαν προηγηθεί ο Μπέρναρντ Χοπκινς και ο Εβάντερ Χόλιφιλντ). Μάλιστα το 1968 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην πυγμαχία στους Ολυμπιακούς αγώνες. Η καριέρα του πέρασε από δύο φάσεις. Η πρώτη από το 1969 έως το 1977 και η δεύτερη από το 1987 έως και το 1997.Ο «Big George» πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ο βιολογικός του πατέρας ήταν ο Λιρόι Μούρχεντ αλλά η μητέρα του παντρέυτηκε τον Τζ. Ντι. Φόρμαν όταν ο Τζόρτζ ήταν ακόμη μικρός μαζί με τα έξι αδέρφια του. Σε ηλικία 15 ετών αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχολείο προκειμένου να σπουδάσει σε επαγγελματική σχολή αν και το όνειρο του ήταν να γίνει αθλητής του ράγκμπι. Είναι πατέρας 12 παιδιών (5 αγόρια και επτά κορίτσια) ενώ τα αγόρια έχουν βαπτιστεί με το δικό του όνομα. Θέλοντας να δικαιολογήσει τους λόγους που πήραν το όνομά του είχε πει σε συνέντευξη πως «έδωσα το ίδιο όνομα στα αγόρια μου, επειδή όταν ενας απο εμας ανεβαίνει, τότε ανεβαίνουμε όλοι μαζί. Αν κάποιος κατεβαίνει, τότε κατεβαίνουμε όλοι μαζί». Απο τις επτά κόρες οι δυο προέκυψαν μέσω του γάμου, οι τρείς απο μια παλιά του ερωτική σχέση και οι άλλες δυο υιοθετήθηκαν το 2012.Όταν αποφάσισε να στραβεί στο μποξ αρχικά αγωνίστηκε σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ωστόσο το επαγγελματικό του ντεμπούτο στην πυγμαχία έγινε στις 23 Ιουνίου 1969 όταν σε ηλικία 20 ετών νίκησε τον πρώτο του αγώνα. Ήταν ο πρώτος διεκδικητής της ζώνης του πρωταθλητή απέναντι στον Τζο Φρέιζερ τον Ιανουάριο του 1973.Τότε κατάφερε να κερδίσει τρία παγκόσμια πρωταθλήματα (WBA, WBC, The Ring) και τα διατήρησε για έναν χρόνο. Το 1974 αντιμετώπισε στο ρινγκ τον Μοχάμεντ Άλι πέφτοντας στο καναβάτσο. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι την ήττα του από τον Μοχάμεντ Άλι «έτρεχε» ένα εκπληκτικό σερί με 40 συνεχόμενες νίκες το οποίο όμως δεν στάθηκε ικανό για να διατηρήσει τους τίτλους.Το 1977 έχασε από τον Τζίμι Γιανγκ. Στα αποδυτήρια υπέστη καρδιακή προσβολή. Ήταν μόνος του και ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Μέχρι τότε δεν ήταν θρήσκος, αλλά έγινε πάστορας και αναβαπτισμένος Χριστιανός. Αν και δεν ανακοίνωσε ποτέ την αποχώρησή του αυτός ήταν ο τελευταίος του αγώνας μέχρι τον επόμενο δέκα χρόνια μετά.Τα χρόνια πέρασαν και βρισκόμαστε στα 80's. Θα μπορούσε να πει κανείς πως ο Φόρμαν θα είχε ξεχαστεί. Και όμως. Το 1987 ανακοίνωσε το come back του στα ρινγκ. Ο 38χρονος πλέον Φόρμαν καλούνταν να βρει και πάλι τη φόρμα του.Πρώτος αντίπαλος ο Στιβ Ζούσκι στην 'Arco Arena' του Σακραμέντο. Ακολούθησαν 26 αγώνες με νίκες. Ο ένας εξ αυτών τέλειωσε στους 12 γύρους τον Ιούλιο του 1989. Ο αντίπαλός του ήταν ο Έβερετ Μάρτιν. Ανάμεσα στους πυγμάχους που έριξε στο καναβάτσο ήταν ο Μπερτ Κούπερ ενώ στις 15 Ιανουαρίου 1990 έβγαλε νοκ άουτ Τζέρι Κούνεϊ, με ένα αλησμόνητο άπερκατ στον 2ο γύρο.Αμέσως μετά βρέθηκε στο show του Ντέιβιντ Λέτερμαν και είπε ότι βρισκόταν στα σκαριά ένας αγώνας με τον Μάικ Τάισον. Ωστόσο ο Τάισον δεν ήθελε να βρεθεί μαζί του στο ρινγκ και λίγο αργότερα έχασε τη ζώνη του πρωταθλητή από τον Μπάστερ Ντάγκλας.Όμως στη συνέχεια ο Ντάγκλας έχασε εύκολα από τον Εβάντερ Χόλιφιλντ. Ο Χόλιφιλντ που εμφανιζόταν ως αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής, είχε το προνόμιο να διαλέξει τον αντίπαλο του. Ήθελε με κάθε τρόπο να αποφύγει τον Τάισον και έτσι διάλεξε τον διαθέσιμο Φόρμαν.Έτσι λοιπόν σε ηλικία 42 ετών και 99 ημερών βρέθηκε να διεκδικεί όλες τις ζώνες στο ρινγκ που είχε στηθεί στο «Convention Hall». Όλοι θεωρούσαν ότι ο Χόλιφιλντ θα είχε εύκολο έργο απέναντι στον Φόρμαν. Όμως ο Φόρμαν φρόντισε να διαψεύσει τους πάντες.Κατά τη διάρκεια του αγώνα κατάφερε να μείνει όρθιος παρά τα χτυπήματα που δεχόταν και έψαχνε εκείνη τη μία γροθιά που θα έβγαζε νοκ αουτ τον αντίπαλό του. Εν τέλει ο αγώνας λήγει με νικητή τον Χόλιφιλντ αλλά ο 42χρονος Φόρμαν είναι εκείνος που κερδίζει τις εντυπώσεις.Δύο χρόνια αργότερα ο «Big George» ήταν και πάλι ο διεκδικητής του τίτλου. Απέναντί του θα έβρισκε τον Μάικλ Μούρερ που είχε στην κατοχή του τις ζώνες WBA, IBF και Lineal. Οι πρώτοι οκτώ γύροι πήγαν εύκολα στον Μούρερ. Και κάπου εκεί ξύπνησε ο κοιμώμενος μέχρι εκείνη την ώρα «γίγαντας» ξύπνησε.Στάθηκε απέναντι σε μία από τις πιο δυνατές γροθιές στην ιστορία και θέλησε να σαρκάσει τον αντίπαλό του, ακολουθώντας τη δική του τακτική. Στη μέση του ρινγκ αντάλλασσαν γροθιές, με τον Άτλας, τον προπονητή του, να τον μαλώνει για την επιλογή του μετά το καμπανάκι που σηματοδότησε το τέλος του 9ου γύρου.Αλλά ο Μούρερ παρέμενε αμετανόητος. Πήγε toe to toe με τον Φόρμαν και στον 10ο. Ο προπονητής του εξακολουθούσε να του φωνάζει να μείνει μακριά από το δεξί του αντιπάλου του. Ο Φόρμαν δοκίμασε έναν συνδυασμό κοφτού αριστερού χουκ με δεξί χουκ, με 1:12 για τη λήξη του γύρου. Ο Μούρερ έμεινε όρθιος, αλλά ο 45χρονος διεκδικητής έκανε ακριβώς τον ίδιο συνδυασμό αμέσως μετά. Με 1:09 για τη λήξη του 10ου γύρου, ο Μούρερ έπεσε κάτω από το δεξί χέρι του Φόρμαν. Και όταν το χρονόμετρο έδειξε 58'', ο αγώνας σταμάτησε. Ο Φόρμαν γύρισε στη γωνία του και γονάτισε. Ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία 45 ετών.