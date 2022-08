Fiat Chrysler: Για εγκληματική συνωμοσία καταδικάστηκε θυγατρική - Θα πληρώσει 300 εκατ. δολάρια

Κλείσιμο

Μία θυγατρική εταιρία τηςστις ΗΠΑ καταδικάστηκε χθες, Δευτέρα, μετά την παραδοχή της ενοχής της τον Ιούνιο γιακαι θα πληρώσει περίπου, προκειμένου να ολοκληρωθεί μία πολυετής έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με απάτη αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων από πετρελαιοκινητήρες.Η FCA US LLC, πρώην Chrysler Group LLC, είχε προηγουμένως επιτύχει ένα συμβιβασμό με το υπουργείο Δικαιοσύνης συμφωνώντας να καταβάλει πρόστιμοκαι να πληρώσει ακόμη. Η FCA US, που αποτελεί τώρα θυγατρική της Stellantis NV, καταδικάστηκε επίσης σε μία τριετή δικαστική επιτήρηση.Η εταιρία κατηγορήθηκε ότι παρουσίασε παραποιημένα στοιχεία αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων από πετρελαιοκινητήρες σε περισσότερα από 100.000 οχήματα Jeep Grand Cherokee την περίοδο 2014-2016 και πετρελαιοκίνητα οχήματαΤο υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι η FCA συνωμότησε για να παραποιήσει τα δεδομένα εκπομπών σε τεστ που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ.Η συνολική χρηματική ποινή των περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων «είναι το αποτέλεσμα μιας επισταμένης τριετούς έρευνας,» δήλωσε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Κιμ. «Η απόφαση αυτή δείχνει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι δεσμευμένο στην απόδοση ευθυνών στις εταιρίες που παραπλανούν τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.»Η κυβέρνηση υπογράμμισε ότι η FCA US είχε προηγουμένως καταβάλει 311 εκατομμύρια δολάρια για αστική ευθύνη και περισσότερα από 183 εκατομμύρια δολάρια για αποζημιώσεις σε περισσότερους από 63.000 ανθρώπους, στο πλαίσιο ομαδικής αγωγής για τις εκπομπές των πετρελαιοκινητήρων.