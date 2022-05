Σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης στο κόκκινο χαλί του 75ου Φεστιβάλ των Καννών

Κλείσιμο





Η ευχάριστη διάθεση, ο ωραίος καιρός, οι εντυπωσιακές εικόνες από το κόκκινο χαλί και η χαρά που το σινεμά γιορτάζεται και πάλι, βοηθούν ώστε οι Κάννες να αποκτήσουν ξανά την αίγλη που τους αξίζει. Με μεγάλο ενθουσιασμό που ο κόσμος μπορεί να δει τις ταινίες στις αίθουσες, να βολτάρει στην Κρουαζέτ και να παρίσταται στα πάρτι χωρίς μάσκες το 75ο Φεστιβάλ Καννών , κάνει τη μεγάλη επιστροφή.Κόκκινα χαλιά, ο Τομ Κρουζ να τα δίνει όλα για την προώθηση του “Maverick”, η Σάρον Στόουν να χάνει το φουστάνι της και την Ελλάδα να είναι φέτος στο επίκεντρο περισσότερο από ποτέ: πέρα από το παραδοσιακό πάρτι του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, που ήταν, όπως λένε όλα τα πηγαδάκια εδώ στις Κάννες, το πιο πετυχημένο όλων αφού κράτησε μέχρι πρωιας με το κέφι να μην εξαντλείται μόνο στον χορό και τα τραγούδια, η Ελλάδα έχει την τιμητική της με κάθε τρόπο.Ειδικά φέτος η χώρα μας δίνει το παρών με ταινίες αλλά και ως η χώρα, όπου γυρίστηκαν εμβληματικές ταινίες όπως το πολυσυζητημένο και υποψήφιομε τους Βίγκο Μόντερσεν, Λέα Σειντού και Κρίστεν Στιούαρτ καθώς γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στα μέρη μας και μάλιστα με Έλληνα συμπαραγωγό τον Πάνο Παπαχατζή, το οποίο προβλήθηκε χτες στις Κάννες με ένα παρατεταμένο standing ovation.Ειδικά το ελληνικό περίπτερο φέτος είναι απολύτως ενισχυμένο αφού ενώνουν τις δυνάμεις τους το ΕΚΟΜΕ, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με σκοπό να προβάλουν την Ελλάδα, το ελληνικό σινεμά αλλά και τη χαρά μας ως χώρο έλξης για τους μεγάλους κινηματογραφιστές που θα θελήσουν να γυρίσουν ταινίες.Για δεύτερη φορά μάλιστα μιλάμε για Εθνικό Περίπτερο, κάτι σπάνιο ειδικά στον χώρο του σινεμά. Σημαντικό είναι ότι το Περίπτερο συνιστά πλέον πόλο έλξης για τους διεθνείς παραγωγούς καθώς έχει ενισχυθεί και με τα τέσσερα Film Offices (Ελλάδας, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων) που στόχο έχουν να προσελκύσουν ξένους παραγωγούς για την πραγματοποίηση γυρισμάτων στη χώρα μας. Είναι ήδη γνωστό οτι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ήδη πρωτοστατεί στον τομέα αυτόν.Σήμερα όμως είναι η μέρα που προβάλλεται, στην εβδομάδα κριτικής και στο τμήμα ταινιών μικρού μήκους η ταινία της Εύης Καλογηροπούλουύστερα από ανάθεση του Onassis Culture, μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή ταινία, γεύση από την οποία είχαμε πάρει πέρυσι κατά την προβολή του έργου “Ανήκω σε Μένα”, ένα έργο σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Αφροδίτης Παναγιωτάκου, Διευθύντριας Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση σε μια πολύ ιδιαίτερη προβολή στο Πεδίο του Άρεως.Εκεί με την πρωταγωνιστική αύρα του Μαζωνάκη, ο οποίος φόρεσε την εργατική φόρμα για να προβάλει ένα διαφορετικό νεορεαλιστικό τοπίο από την Ελλάδα, είχαμε δει ένα προοίμιο της ταινίας που θα προβληθεί σήμερα το απόγευμα στις Κάννες με φόντο την εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του Περάματος.Σημαντική επίσης η συμμετοχή της ταινίαςστο επίσημο πρόγραμμα του Cannes Premier με παραγωγό την Ελένη Κοσσυφίδου και με συμπαραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση. Η υπόθεση εμπνέεται από ένα ντόντο, ένα είδος πουλιού που είχε εξαφανιστεί εδώ και 300 χρόνια εμφανίζεται ξαφνικά λίγο έξω από την Αθήνα στο κτήμα μιας οικογένειας που μετράει αντίστροφα τα τελευταία 24ωρα μέχρι τον σωτήριο για όλους γάμο της κόρης τους με έναν πλούσιο κληρονόμο. Η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου δίνοντας το έναυσμα στον Κούτρα να ξεδιπλώσει τη δημιουργική τρέλα του με τον τρόπο που έχει καταστεί, χρόνια τώρα, η πρωτότυπη σφραγίδα του.Επίσης, επίσημη συμμετοχή στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών έχουμε και με το “Dam” του Ali Cheri πάλι με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση από έναν Λιβανέζο καλλιτέχνη και κινηματογραφιστή που συνδυάζει ταινίες, βίντεο, γλυπτά και εγκαταστάσεις.Σημαντικές είναι τέλος οι δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου με τίτλο Thessaloniki Goes to Cannes με πέντε ελληνικά κινηματογραφικά σχέδια: πρόκειται για το “Panellinion σε σκηνοθεσία Σπύρου Μαντζαβίνου και παραγωγή Λεωνίδα Κωνστανταράκου για ένα παραδοσιακό καφενείο-σκακιστήριο, την ιστορία της Ερεσσού στη Λέσβο της Τζέλης Χαζτηδημητρίου σε παραγωγή της ίδιας ως το μέρος των γυναικών, λεσβιών και γενέτειρα της ποιήτριας Σαπφούς, το απρόβλεπτο Guest Starσε σκηνοθεσία Βασίλη Χριστοφιλάκη και παραγωγή του ίδιου, το ερωτικό δράμα New Continent σε σκηνοθεσία Παντελή Παγουλάτου και Παραγωγή Νίκου Μουστάκα και μια ταινία μυθοπλασίας, το Octopus Skin (La Piel Pulpo) σε σκηνοθεσία Ana Cristina Barragan Carrion, Παραγωγή Isabella Parra, Κωνσταντίνας Σταυριανού, Santiago Ortiz Monasterio, Titus Kreyenberg, Ρένα Βουγιούκαλου, Caleidoscopio Cine, μια συμπαραγωγή Graal Films, Desenlace, unafilm, Εκουαδόρ-Ελλάδα-Μεξικό-Γερμανία-Γαλλία.