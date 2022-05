Φεστιβάλ Καννών: Η Ελλάδα δίνει το δυναμικό παρών με ενισχυμένο Περίπτερο και δυνατές συμμετοχές

Κλείσιμο





Ενισχυμένο, τόσο σε παρουσίες όσο και σε δράσεις θα είναι τοστοπου θα διεξαχθεί από τις 17-28 Μαΐου . Μετά την περσινή, δυναμική σύμπραξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), με στόχο την προσέλκυση στη χώρα μας νέων ξένων παραγωγών, η ελληνική παρουσία στο διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ θα είναι φέτος ακόμη πιο έντονη και παραγωγική.Συγκεκριμένα στο Ελληνικό Περίπτερο θα φιλοξενηθούν, για πρώτη φορά, τέσσερα Film Offices (Αθήνας, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων), τα οποία έχουν ήδη αναπτύξει στενή συνεργασία με το Hellenic Film Commission του ΕΚΚ στους τομείς της προσέλκυσης και της διευκόλυνσης ξένων παραγωγών, αλλά και της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της κινηματογραφίας μας.Παράλληλα, το ΕΚΚ, το ΕΚΟΜΕ, τοκαι ΕΡΤ, στην παρθενική παρουσία στο κινηματογραφικό φεστιβάλ των Καννών, συνδιοργανώνουν κοινή τιμητική εκδήλωση με στόχο να τονώσουν την εικόνα της ελληνικής συμμετοχής στην σημαντική διοργάνωση και δείχνοντας, εμπράκτως, το κλίμα συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στους εγχώριους κινηματογραφικούς φορείς.Ούτως ή άλλως η ελληνική συμμετοχή στο 75ο Φεστιβάλ των Καννών θα είναι ενισχυμένη: Η ταινία «Dodo» του Πάνoυ Κούτρα, συμπαραγωγής του ΕΚΚ, αλλά και αποτέλεσμα συνεργασίας με το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου στο πλαίσιο του ελληνογαλλικού ταμείου, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα Cannes Premiere.Επιπλέον, τα δύο φαβορί για τον Χρυσό Φοίνικα, οι διεθνείς παραγωγές «Triangle of Sadness» και «Crimes of the Future», έχουν Έλληνες συμπαραγωγούς κι έχουν γυριστεί -μέρος τους ή εξ ολοκλήρου- στη χώρα μας, στην Εύβοια και την Αθήνα αντίστοιχα. Στη δεύτερη, που ήρθε στην Ελλάδα και χάρη στην ελληνοκαναδική συμφωνία, συμπαραγωγός είναι το ΕΚΚ μέσω του μειοψηφικού προγράμματός του.Επίσης, η διεθνής παραγωγή «Burning Days» με Έλληνα συμπαραγωγό, Έλληνα διευθυντή φωτογραφίας και με χρηματοδότηση από το μειοψηφικό πρόγραμμα του ΕΚΚ διεκδικεί βραβείο στο πρόγραμμα Un Certain Regard ενώ η μικρού μήκους ταινία «Στον θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου διεκδικεί βραβείο στη Semaine de la Critique.Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της Αγοράς του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί και φέτος η δράση «Thessaloniki Goes to Cannes» (συνέργεια της Αγοράς του ΦΚΘ και του ΕΚΚ) παρέχοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη σε πέντε (5) ελληνικά κινηματογραφικά σχέδια, εκ των οποίων τέσσερα (4) έχουν χρηματοδοτηθεί από προγράμματα του ΕΚΚ.Η παραγωγός Ιωάννα Μπολομύτη θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Producers on the Move» του European Film Promotion (EFP), του οποίου μέλος είναι το ΕΚΚ και το οποίο πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ ενώ το κινηματογραφικό σχέδιο «Το αγόρι με τα γαλάζια μάτια» του Θανάση Νεοφώτιστου επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στη δράση Focus CORPO’ 2022 της Αγοράς, η οποία υποστηρίζει νέους δημιουργούς που έχουν διακριθεί με μικρού μήκους ταινίες τους, κατά το πρώτο άλμα τους στη μεγάλου μήκους ταινία. Το σχέδιο αυτό του Θ. Νεοφώτιστου έχει χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στο πλαίσιο του Βασικού Προγράμματός του. Παραγωγός είναι η Ιωάννα Μπολομύτη.Τέλος, η παραγωγός Ρομάννα Λόμπατς έχει επιλεγεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα NEW PRODUCER'S ROOM του Court Metrage, το οποίο αφορά στην παραγωγή ταινιών μικρού μήκους.Tο ΕΚΚ όχι μόνον θα υποστηρίξει τις ταινίες και τα κινηματογραφικά σχέδια των Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών που συμμετέχουν στα προγράμματα και στην Αγορά του Φεστιβάλ, αλλά παράλληλα θα προωθήσει τη σύγχρονη ελληνική κινηματογραφική παραγωγή συνολικά στους επαγγελματίες επισκέπτες του περιπτέρου από όλον τον κόσμο, αξιοποιώντας και τους νέους καταλόγους της Hellas Film με τις ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους και, για πρώτη φορά, τον κατάλογο με τα πρόσφατα ελληνικά animation.Το ΕΚΚ επίσης θα προβάλει στους επισκέπτες του περιπτέρου τον οδηγό (Production Guide of Greece) του Hellenic Film Commission με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος σχετικά με την προσέλκυση αλλοδαπών παραγωγών και τη διευκόλυνσή τους από τους επαγγελματίες της ελληνικής κινηματογραφίας.