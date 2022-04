Τα ελληνικά κινηματογραφικά πρότζεκτ που πάνε στις Κάννες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα πέντεπου θα συμμετάσχουν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και διαδικτυακά, στο πλαίσιο του τμήματος Marché du Film (17-25 Μαΐου 2022) του, παρουσιάζουν το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τοΗ συμμετοχή της Αγοράς του ΦΚΘ στο «Thessaloniki Goes to Cannes» είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Καννών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.Τη Δευτέρα 23 Μαΐου θα παρουσιαστούν σε επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου τρεις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας και δύο ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη.Σκηνοθεσία: Σπύρος Μαντζαβίνος, Κώστας Αντάραχας, Παραγωγή: Λεωνίδας Κωνστανταράκος, Alaska Films, με την υποστήριξη του ΕΚΚ, Ελλάδα, ΝτοκιμαντέρΤο Πανελλήνιον είναι ένα παραδοσιακό καφενείο-σκακιστήριο, βγαλμένο από αλλοτινές εποχές, στο κέντρο της Αθήνας: ένα καταφύγιο για ανθρώπους που ασφυκτιούν στην καθημερινότητά τους, που αδυνατούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες της μοντέρνας ζωής, τις οποίες και απεχθάνονται. Ο Γιάννης, ιδιοκτήτης του καφενείου, όλως παραδόξως μισεί το σκάκι και δεν έχει σε υπόληψη τους σκακιστές. Από την άλλη, αντιμετωπίζει τους θαμώνες του καφενείου με πατρική τρυφερότητα: επιστήμονες, καλλιτέχνες, συνταξιούχοι και εργάτες που αναζητούν διέξοδο και παρηγοριά στο σκάκι (που μετατρέπεται ανά στιγμές σε εμμονή που καταστρέφει τη ζωή τους). Στο καφενείο, το ρίχνουν στις εξομολογήσεις, αναπολούν με δάκρυα στα μάτια παλιές ιστορίες με πρωταγωνιστές θρυλικούς εκκεντρικούς πελάτες, γλεντοκοπούν, πίνουν και τραγουδούν.Σκηνοθεσία: Τζέλη Χατζηδημητρίου, Παραγωγή: Τζέλη Χατζηδημητρίου, Anemos Dimiourgias, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ελλάδα, ΝτοκιμαντέρΗ Ερεσός, ένα μικρό αγροτικό χωριό, είναι η γενέτειρα της αρχαίας ποιήτριας Σαπφούς. Η Λέσβος είναι ένα από τα λιγοστά μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου οι πλατείες είναι διακοσμημενες με γυναικεία αγάλματα που απεικονίζουν λεσβίες. Το στοιχείο αυτό έχει μετατρέψει το νησί της Λέσβου σε σημεία συνάντησης για την παγκόσμια λεσβιακή κοινότητα. Επιπλέον, έχει αποτελέσει πηγή έντασης με τον ντόπιο πληθυσμό, σε ζητήματα ονομασίας, συμβολισμών, δημόσιου χώρου και ταυτότητας. Το ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνει τις ιστορίες που καταδεικνύουν τη σημασία του τόπου αυτού για τις απανταχού λεσβίες. Επιπλέον, αφηγείται την αλληλεπίδραση της λεσβιακής κοινότητας με τους ντόπιους και τις αλλαγές που επήλθαν στο πέρασμα του χρόνου.Σκηνοθεσία: Βασίλης Χριστοφιλάκης, Παραγωγή: Βασίλης Χριστοφιλάκης, Τέτα Αποστολάκη, Atmosphere People, ΕΚΚ, ΕΡΤ, Ελλάδα, Ταινία μυθοπλασίαςO Λουκιανός είναι ο μοναχογιός δύο σταρ ηθοποιών, που έφυγαν από τη ζωή πριν κάποια χρόνια. Μένει μόνος του, σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα, υποφέρει από αγοραφοβία, αποφεύγει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι τελείως απένταρος. Η ζωή του αλλάζει απότομα όταν δέχεται μια αναπάντεχη προσφορά από ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο να αναλάβει χρέη παρουσιαστή σε ένα δημοφιλές βραδινό show. Έχει έναν μήνα καιρό για να χάσει βάρος, να κατασκευάσει το προφίλ ενός χαρισματικού ανθρώπου και να βελτιώσει την κοινωνική του εικόνα, προσποιούμενος πως βρίσκεται σε σχέση με την Τζένα, μια εκκεντρική ποπ τραγουδίστρια-influencer, που έχει κι αυτή τα δικά της θέματα να επιλύσει.Σκηνοθεσία: Παντελής Παγουλάτος, Παραγωγή: Νίκος Μουστάκας, Bad Crowd, Συμπαραγωγή: Bandur Films, Arizona Productions, Ελλάδα-Γαλλία-Σερβία, Ταινία μυθοπλασίαςΗ Νέα Ήπειρος είναι ένα ερωτικό δράμα για τους ανθρώπους που περιφέρονται χωρίς πυξίδα. Γι’ αυτούς που διαρκώς συναλλάσσονται χωρίς κανόνες, φορούν τον ρόλο του «κακού», αλλά στην πραγματικότητα επιβιώνουν σουλατσάροντας ανάμεσα στους πιο κακόφημους δρόμους της πρωτεύουσας. Πάνω από όλα, όμως, είναι μια αδιέξοδη ιστορία αγάπης.Σκηνοθεσία: Ana Cristina Barragan Carrion, Παραγωγή: Isabella Parra, Κωνσταντίνα Σταυριανού, Santiago Ortiz Monasterio, Titus Kreyenberg, Ρένα Βουγιούκαλου, Caleidoscopio Cine, Συμπαραγωγή: Graal Films, Desenlace, unafilm, Εκουαδόρ-Ελλάδα-Μεξικό-Γερμανία-Γαλλία, Ταινία μυθοπλασίαςH Iris και ο Ariel είναι δίδυμα αδέλφια 17 ετών, που μένουν με τη μητέρα τους και τη μεγαλύτερη αδελφή τους, τη Lia, σε μια παραλία γεμάτη μαλάκια, πτηνά και ερπετά. Οι δύο έφηβοι έχουν μεγαλώσει απομονωμένοι από την κυρίως χώρα, έχοντας αναπτύξει μια σχέση που ξεπερνά τον συνηθισμένο αδελφικό δεσμό, καθώς και μια υπερβατική επαφή με τη φύση. Ένας νέος κόσμος, πέρα από τον ωκεανό, ξεπροβάλλει ως υπόσχεση, ωθώντας την Iris να φύγει και να ταξιδέψει για πρώτη φορά στην πόλη. Εμπορικά κέντρα, θόρυβος, η αναζήτηση ενός απόντα πατέρα, ο αποχωρισμός από τον δίδυμό της και η απουσία της μητέρας της σημαδεύουν το προσωπικό της ταξίδι. O τελικός προορισμός της δεν είναι άλλος από τη συνειδητοποίηση της αγάπης που τρέφει για τα αδέλφια της, αλλά και της προσωπικής της ταυτότητας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το νησί της.