Mπιλ Γκέιτς: Παραδέχεται ότι έκανε λάθη στο γάμο του - «Προκάλεσα πόνο και αισθάνομαι άσχημα γι' αυτό»

«Έκανα λάθη στομου. Προκάλεσα πόνο και αναλαμβάνω την ευθύνη». Με τα λόγια αυτά, ο γκουρού της Πληροφορικής Μπιλ Γκέιτς απάντησε στην παρουσιάστριατης τηλεοπτικής εκπομπήςόταν ρωτήθηκε για τους λόγους πουστοτου με την Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, ύστερα από 27 χρόνια έγγαμου βίου.Σε συνέντευξη για την προώθηση του νέου του βιβλίου, «How to Prevent the Next Pandemic»η Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια δεν δίστασε να ρωτήσει τον 66χρονο δισεκατομμυριούχο αν είχε εξωσυζυγική σχέση.Ήταν αυτός ένας από τους λόγους του διαζυγίου;». Με το χέρι στην καρδιά, ο Μπιλ Γκέιτς της απάντησε:, αν και απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις ερωτικές του ατασθαλίες στη διάρκεια του έγγαμου βίου.«Δεν νομίζω ότι να μπούμε σε λεπτομέρειες σε αυτό το σημείο θα είναιαλλά ναι,και νιώθω απαίσια γι' αυτό», πρόσθεσε.Τον Μάιο του 2021, μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου των Γκέιτς, ο συνιδρυτήςμε μια υπάλληλο της εταιρείας.Όπως αναφέρει η εφημερίδαόταν ηρωτήθηκε πριν από ένα μήνα στην εκπομπήτου δικτύου «CBS», εάν ο πρώην της είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, εκείνη έδωσε την ακόλουθη απάντηση:«Αυτές είναι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσει ο Μπιλ».Μιλώντας για το διαζύγιό του, το οποίο οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο, οείπε ότι ήταν «σίγουρα θλιβερό» για την οικογένειά του.«Φέρω την ευθύνη πωςστην οικογένειά μου. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Νιώθω καλά που όλοι μας προχωράμε τώρα», είπε οπροσθέτοντας ότι η κόρη του, Τζένιφερ, παντρεύτηκε τον περασμένο Οκτώβριο.«Η Μελίντα και εγώ συνεχίζουμε να δουλεύουμε μαζί,, αλλά τώρα προχωράμε μαζί», πρόσθεσε. Ο συνιδρυτής τηςπαραδέχθηκε επίσης πως ήταν δύσκολο να ακούει τηνναστηντης στο δίκτυοπώς ξάπλωνε στο πάτωμα του μπάνιου και έκλαιγε κατά τη διάρκεια του γάμου τους.«Ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Είχαμε πολλά καταπληκτικά πράγματα στο γάμο μας: τατοτιςμας. Οπότε είναι πολύ δύσκολη προσαρμογή», υποστήριξε. «, αλλά είναι τεράστια αλλαγή. Ήμασταν συνεργάτες.. Δεν είμαστε παντρεμένοι», τόνισε.