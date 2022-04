ΗΠΑ: Χαμός στο Twitter για το... πουλί που κουτσούλησε τον Μπάιντεν στην Αϊόβα - Δείτε βίντεο

A bird just pooped on Joe Biden while he was giving a speech in Iowa. pic.twitter.com/MmkCKvqpui — Real Mac Report (@RealMacReport) April 12, 2022

If you guys knew your way around a corn silo at all, you'd know it was corn. https://t.co/5oaoIjO5Le — Kate Bedingfield (@WHCommsDir) April 12, 2022

The fact a bird pooped on Joe Biden’s American Flag pin is ironic considering its basically what he’s doing to America in general. pic.twitter.com/2lFTwnauoS — AG 🔥 (@Yolo304741) April 12, 2022

I have identified the bird that shit on Joe Biden pic.twitter.com/pPizvIG8mt — Black Flag Art 🏴‍☠️ (@blackflagart) April 12, 2022

Even the birds know. Apparently a bird just shit on Biden in Iowa. That bird speaks for anyone who’s filled their tank or gone shopping in the last 18 months.

pic.twitter.com/fYeoWM9Nep — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 12, 2022

WATCH: Bird poops on Joe Biden during speech.



Even the birds know he's a crappy president! pic.twitter.com/XMR0KANJUT — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) April 12, 2022

I love our Iowa birds! They had good aim on Biden! 😂🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/cohHwEFdqu — No_Regrets 🇺🇸#LEO #USCG #MAGA (@ThinBlueLine349) April 12, 2022

🕶️BREAKING REPORT:🕶️ A Bird Just SH*T ON BIDEN While He Was Talking About Inflation in Iowa..



THIS BIRD SPEAKS FOR ALL OF AMERICA.. — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) April 12, 2022

Μια άτυχη στιγμή για τονκατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Αϊόβα έγινε αφορμή να προκληθεί... χαμός στοΤην ώρα που ομιλούσε για τα σχέδια του να μειώσει τις τιμές του φυσικού αερίου κατά περίπου 10 σεντς το γαλόνι, καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σκαρφαλώνει σε υψηλό 41 ετών, μια λευκή ουσία φαίνεται να πέφτει στο πέτο του σακακιού του ακριβώς πάνω στην κονκάρδα με την αμερικανική σημαία.Το περιστατικό συνέβη μέσα σε εργοστάσιο βιοεπεξεργασίας που ειδικεύεται στη δημιουργία βιοαιθανόλης και το οποίο ο Μπαίντεν κατά την έναρξη της ομιλίας του χαριτολογώντας το χαρακτήρισε ως έναν «γιγάντιο αχυρώνα», με τους χρήστες του Twitter να διαπιστώνουν πως η λευκή ουσία στο πέτο του Αμερικανού προέδρου ήταν κουτσουλιά από κάποιοΟ 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδειξε να ενοχλείται από τον λεκέ και συνέχισε να μιλάει για περισσότερα από 22 λεπτά, ενώ η Διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Κέιτ Μπέντινγκφιλντ, εξήγησε με Tweet της ότι δεν ήταν περιττώματα πουλιού αλλά καλαμπόκι,Πάντως ο ισχυρισμός της δεν φάνηκε να πείθει το σύνολο των χρηστών του Twitter.