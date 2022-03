Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ευχαριστεί την Ιταλία που υπόσχεται ότι θα χτιστεί ξανά το θέατρο Μαριούπολης

Breaking: Videos show a destroyed Mariupol theater that Ukrainian officials say sheltered hundreds of civilians. Information about victims was not yet known, officials said. They blamed Russia for the attack. https://t.co/CQH6yzbtCt pic.twitter.com/eR8FqyAI6E





«Δώσατε ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση. Μαζί θα ξαναχτίσουμε τη χώρα μέχρι το τελευταίο τούβλο» έγραψε στο Twitter, στο ευχαριστήριο μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ανάσα ανακούφισης για την δοκιμαζόμενη

δίνουν οι τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ σχετικά με την επίθεση που δέχτηκε εχθές το Δραματικό Θέατρο της πόλης, όπου είχαν βρει καταφύγιο πολλές εκατοντάδες άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Όπως μεταδίδει το

, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, το καταφύγιο των αμάχων κάτω από το κτίσμα του θεάτρου (μεγάλο μέρος του οποίου κατέρρευσε) φαίνεται πως άντεξε στην

και επιζώντες έχουν αρχίσει να βγαίνουν ζωντανοί καθώς απομακρύνονται τα συντρίμμια.



Την είδηση ότι τελικά άντεξε το υπόγειο καταφύγιο κάτω από το εμβληματικό κτίριο που καταστράφηκε μετάδωσε και ο Ιλια Πορομαρένκο, ρεπόρτερ τιου Kiyv Independent, που έκανε λόγο για «θαύμα» και επισήμανε ότι έχει ξεκινήσει η επιχείρηση απομάκρυνσης των επιζώντων.



Αξιωματούχος από το γραφείο του δημάρχου της Μαριούπολης είπε σήμερα ότι οι αρχές της πόλης δεν έχουν ακόμη απολογισμό μετά τον ρωσικό βομβαρδισμό, σύμφωνα με τις ίδιες, ενός θεάτρου στην πολιορκημένη ουκρανική πόλη, αλλά πρόσθεσε ότι το «καταφύγιο άντεξε» και ότι υπάρχουν επιζώντες.







The words “children” were written in Russian in large white letters in front of & behind the theater that was destroyed in #Mariupol today. These were added around March 12. Video posted on March 10 shows theater packed with sheltering families. @Maxar https://t.co/nrQLa2V6Ro pic.twitter.com/paKUEBQww2